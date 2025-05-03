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MG「新入門跨界」預告5月發表！安全續航升級　預計折合新台幣50萬有找

▲MG於印度預告推出Windsor Pro升級版！（圖／翻攝自MG）

▲MG於印度預告推出Windsor Pro升級版！（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

於去年印度首度推出的MG Windso，打著親民的入門電動車定位，在印度爆紅後，原廠今年再接再厲釋出新車Windsor Pro預告，將在5月6日於印度市場首發，屆時有望帶來低於折合新台幣50萬有找划算售價！

▲MG於印度預告推出Windsor Pro升級版！（圖／翻攝自MG）

▲MG於印度預告推出Windsor Pro升級版！（圖／翻攝自MG）

▲Windsor Pro將採用50.3度電池，續航提升更會跑。

MG Windsor其實是來自大陸寶駿雲朵貼牌雙生車，尺碼僅有4,295x1,850x1,677mm，卻擁有不俗的2.7米軸距，標準款售價99.9萬盧比，折合新台幣約38萬左右。

而5月即將推出的Windsor Pro可視為配備升級的大電池版，售價預估不超過新台幣50萬，去年標準款動力採用單馬達配置，提供136匹馬力，採38度磷酸鋰電池，續航力為331公里，而Windsor Pro預計採用ZS EV的50.3度大電池，續航力將提升到460公里，且還支援V2L外部供電。

▲MG於印度預告推出Windsor Pro升級版！（圖／翻攝自MG）

▲新車將配置ADAS輔助駕駛科技為重點之一。

從原廠預告影片來看，外型基本上與標準款大同小異，換上更霸氣的18吋新鋁圈，而內裝上也升級更討喜的仿木飾板提升質感，另還有專為Windsor Pro搭載的ADAS輔助駕駛科技，擁有比標準款更嚴格的行車安全防護。

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