112.9萬起！台灣「進口韓系旅行車」回來了　只有限量百台

▲Kia Ceed Sportswagon暖身預告回歸！展開預售。（圖／翻攝自Kia）

記者徐煜展／綜合報導

日前在能源局送測曝光的Kia Ceed Sportswagon，終於開始為回歸台灣市場作最後準備，官方已經展開預售，售價112.9萬起，即將回歸與福特Focus Wagon繼續過招！

去年從官網下架的Kia Ceed Sportswagon，即將在今年回歸，與福特Ford Focus Wagon作為對手的Kia Ceed Sportswagon，台灣於2023年2月推出小改款車型，換搭1.5升渦輪搭配48V輕油電系統，在價格上比119.8萬Skoda Octavia Combi、135.8萬福斯Golf Variant更有話題。

去年7月作為暫時告別台灣的特仕車代表作，當時配額70輛，售價115.9萬，而今年即將回歸的Ceed Sportswagon，預售價為112.9萬起，且相比過去，安全配備都有升級。

▲新車升級安全配備，並提供加價4萬的選配套件。

新Ceed Sportswagon升級FCA前方主動防撞輔助系統，為行車安全進行嚴格把關，並提供綠、白、灰3種車色，另有4萬的Luxe選配套件，可升級雙前座通風加熱的真皮座椅、方向盤加熱等實用配備。