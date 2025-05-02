ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Nissan「大改款Leaf」傳10月上市！化身電動休旅、最遠可跑650km

▲Nissan新一代Leaf 。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan大改款Leaf傳出將在10月於日本首發，其車身尺碼將比Model 3更適合當地道路狀況，有望為Nissan帶來銷量。（圖／翻攝自Nissan，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Nissan繼先前釋出「大改款Leaf」後（報導請點此），最近日媒也傳出新Leaf將在10月正式上市。新Leaf不僅從電動掀背改為休旅身形，同時也換上CMF-EV電動車平台，具有更出色的車室空間，同時車身尺碼也比特斯拉Model 3小一些、更適合日本道路狀況。

新一代Leaf將與Ariya同樣搭載CMF-EV平台，並且從電動掀背轉為電動休旅，以符合市場消費趨勢。新Leaf的車頭相當前衛，將採懸浮式車頂、平整化車門把手設計，並搭配19吋輪圈、全景天窗，同時也具有最新ProPilot 2.0駕駛輔助系統、內建特斯拉超充規格。

▲Nissan新一代Leaf 。（圖／翻攝自Nissan）

▲Leaf與Ariya同樣搭載CMF-EV平台，車內也有雙12.3吋螢幕佈局、內建特斯拉超充規格。

大改款Leaf內裝也會明顯進步，預料與Ariya看齊、採雙12.3吋螢幕佈局，具有更舒適的內裝材質；動力部分則有單馬達前驅、雙馬達4驅選擇，單馬達車型最大馬力為245匹，搭配66kWh或91kWh電池組，WLTC最大續航力可達650公里。

儘管目前還不確定，但日媒也預測新一代Leaf售價會有顯著調漲，預計將來到520萬日圓起（折合新台幣約111萬起），並成為Nissan挽救銷量的關鍵車型之一，其他消息還有待Nissan公布。

►4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

►164.8萬起！福特新年式Ranger上市　升級可調式裝載系統小漲6萬

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動休旅NissanLeaf大改款日系10月上市CMF-EV單馬達4驅續航

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【人家也想吃！】德牧也想吃蛋糕　被爸抱住瘋狂掙扎超失控XD

推薦閱讀

189.99萬起！台灣「特斯拉新Model Y」首度現身開箱　第2季末交車

189.99萬起！台灣「特斯拉新Model Y」首度現身開箱　第2季末交車

Nissan「大改款Leaf」傳10月上市！化身電動休旅、最遠可跑650km

Nissan「大改款Leaf」傳10月上市！化身電動休旅、最遠可跑650km

5月購車優惠出爐！「多款熱門休旅」祭好禮、試駕還能抽高檔住宿券

5月購車優惠出爐！「多款熱門休旅」祭好禮、試駕還能抽高檔住宿券

KIA將推出「新7人座小型MPV」！雙動力、配備不俗還有通風椅

KIA將推出「新7人座小型MPV」！雙動力、配備不俗還有通風椅

4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

164.8萬起！福特新年式Ranger上市　升級可調式裝載系統小漲6萬

164.8萬起！福特新年式Ranger上市　升級可調式裝載系統小漲6萬

最新文章

台灣「特斯拉新Model Y」首度現身開箱2025-05-02

Nissan大改款Leaf傳10月上市2025-05-02

5月車市購車優惠出爐！2025-05-02

KIA將推出「新7人座小型MPV」2025-05-02

4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手2025-05-02

福特新年式Ranger 164.8萬起上市2025-05-02

TOYOTA「新年式Camry」外觀、內裝升級2025-05-02

「HONDA全新CR-V休旅」變帥更實用2025-05-02

法拉利推「新V6油電超跑」特別版2025-05-01

TOYOTA推直播平台輕鬆賞車＋購車2025-05-01

熱門文章

4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手2025-05-02

台灣「特斯拉新Model Y」首度現身開箱2025-05-02

TOYOTA「新年式Camry」外觀、內裝升級2025-05-02

KIA將推出「新7人座小型MPV」2025-05-02

「HONDA全新CR-V休旅」變帥更實用2025-05-02

TOYOTA新概念休旅即將上市2025-04-30

台灣山葉國產化YZF-R15開賣　2025-04-30

「TOYOTA全新休旅」爆紅訂單1個月破2萬2025-04-30

「LEXUS入門小休旅」今年5月推改款2025-04-27

賓士「全新CLA電動車」公布售價2025-04-30

相關新聞

5月購車優惠出爐！「多款熱門休旅」祭好禮、試駕還能抽高檔住宿券

5月購車優惠出爐！「多款熱門休旅」祭好禮、試駕還能抽高檔住宿券

KIA將推出「新7人座小型MPV」！雙動力、配備不俗還有通風椅

KIA將推出「新7人座小型MPV」！雙動力、配備不俗還有通風椅

4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

164.8萬起！福特新年式Ranger上市　升級可調式裝載系統小漲6萬

164.8萬起！福特新年式Ranger上市　升級可調式裝載系統小漲6萬

TOYOTA「新年式Camry」外觀、內裝升級！黑化超帥油電又省油

TOYOTA「新年式Camry」外觀、內裝升級！黑化超帥油電又省油

讀者迴響

熱門文章

4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

189.99萬起！台灣「特斯拉新Model Y」首度現身開箱　第2季末交車

189.99萬起！台灣「特斯拉新Model Y」首度現身開箱　第2季末交車

TOYOTA「新年式Camry」外觀、內裝升級！黑化超帥油電又省油

TOYOTA「新年式Camry」外觀、內裝升級！黑化超帥油電又省油

KIA將推出「新7人座小型MPV」！雙動力、配備不俗還有通風椅

KIA將推出「新7人座小型MPV」！雙動力、配備不俗還有通風椅

「HONDA全新CR-V休旅」變帥更實用！越野版曝光首度採油電

「HONDA全新CR-V休旅」變帥更實用！越野版曝光首度採油電

TOYOTA新概念休旅「空間更勝RAV4」即將上市！配備更實用還有7人座

TOYOTA新概念休旅「空間更勝RAV4」即將上市！配備更實用還有7人座

11.5萬起！台灣山葉「國產化YZF-R15」開賣　新3缸仿賽R9同步登場

11.5萬起！台灣山葉「國產化YZF-R15」開賣　新3缸仿賽R9同步登場

「TOYOTA全新休旅」爆紅訂單1個月破2萬！大陸折合新台幣50萬有找

「TOYOTA全新休旅」爆紅訂單1個月破2萬！大陸折合新台幣50萬有找

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366