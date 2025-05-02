Nissan「大改款Leaf」傳10月上市！化身電動休旅、最遠可跑650km

▲Nissan大改款Leaf傳出將在10月於日本首發，其車身尺碼將比Model 3更適合當地道路狀況，有望為Nissan帶來銷量。（圖／翻攝自Nissan，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Nissan繼先前釋出「大改款Leaf」後（報導請點此），最近日媒也傳出新Leaf將在10月正式上市。新Leaf不僅從電動掀背改為休旅身形，同時也換上CMF-EV電動車平台，具有更出色的車室空間，同時車身尺碼也比特斯拉Model 3小一些、更適合日本道路狀況。

新一代Leaf將與Ariya同樣搭載CMF-EV平台，並且從電動掀背轉為電動休旅，以符合市場消費趨勢。新Leaf的車頭相當前衛，將採懸浮式車頂、平整化車門把手設計，並搭配19吋輪圈、全景天窗，同時也具有最新ProPilot 2.0駕駛輔助系統、內建特斯拉超充規格。

▲Leaf與Ariya同樣搭載CMF-EV平台，車內也有雙12.3吋螢幕佈局、內建特斯拉超充規格。



大改款Leaf內裝也會明顯進步，預料與Ariya看齊、採雙12.3吋螢幕佈局，具有更舒適的內裝材質；動力部分則有單馬達前驅、雙馬達4驅選擇，單馬達車型最大馬力為245匹，搭配66kWh或91kWh電池組，WLTC最大續航力可達650公里。

儘管目前還不確定，但日媒也預測新一代Leaf售價會有顯著調漲，預計將來到520萬日圓起（折合新台幣約111萬起），並成為Nissan挽救銷量的關鍵車型之一，其他消息還有待Nissan公布。