Land Rover經典越野車「改造變身電動車」！內外韻味依舊更實用

圖文／7Car 小七車觀點

近年來陸續可見到有廠商將經典的燃油車款改為電動車，賦予這些車款新的樣貌，近日位於英國 Leicestershire 的業者 Inverted 也加入此行列，宣布正式推出電動化版本的 Land Rover Series I、Series II 及 Series III 越野車，建議售價自 15 萬英鎊起 (約合新台幣 611.7 萬元起)。

▲英國業者 Inverted 推出電動化版本的 Land Rover Series I、Series II 及 Series III 越野車，建議售價自 15 萬英鎊起 (約合新台幣 611.7 萬元起)。

Inverted 提供消費者選擇直接向該公司下訂，由該公司負責找尋適合改裝的車源，再與準車主進行客製化改裝，或是讓現有 Land Rover Series I、Series II 及 Series III 的車主將愛車送交 Inverted 進行改造的選項。

▲Inverted 在改造車輛時，盡可能保留原有的外觀樣式、內裝配備與基本設定，甚至原車的分動箱也予以延續，讓四輪驅動功能仍可在配置單顆電動馬達的狀態下使用。

Inverted 在改造車輛時，盡可能保留原有的外觀樣式、內裝配備與基本設定，甚至原車的分動箱也予以延續，讓四輪驅動功能仍可在配置單顆電動馬達的狀態下使用，另外也具備高低速四輪驅動模式切換、差速器鎖定功能等，而在純電動系統中，還額外提供 Eco (節能)、Traffic (一般通勤) 及 Off-road (越野) 共 3 種駕駛模式切換，並可讓車主自行調節煞車動能回收的強度。

▲Inverted 改造車輛具備高低速四輪驅動模式切換、差速器鎖定功能等，而在純電動系統中，還額外提供 Eco (節能)、Traffic (一般通勤) 及 Off-road (越野) 共 3 種駕駛模式切換，並可讓車主自行調節煞車動能回收的強度。

性能表現方面，經過 Inverted 改造的車輛均可輸出 160hp 最大馬力，以及 900Nm 的峰值扭力，該廠宣稱 0-100km/h 加速僅需 8 秒即可完成，優於原車的 16 秒。電池與續航部分，Inverted 提供 60kWh 電池模組，提供 193 公里的續航里程，其 DC 直流快速充電功率可達 60kW，約需 38 分鐘可自 20% 電量充至 80%。

▲Inverted 改造的車輛均可輸出 160hp 最大馬力，以及 900Nm 的峰值扭力，該廠宣稱 0-100km/h 加速僅需 8 秒即可完成，優於原車的 16 秒。

Inverted 創辦人 Harry Millington 表示，Land Rover Series 經典又迷人，但當代駕駛者可能不願每天早上與阻風門奮戰，或忍受其排氣味道，因此 Inverted 推出的電動化版本保留了所有人們熱愛的元素，同時更有趣、更可靠，也更實用。

▲Inverted 提供 60kWh 電池模組，提供 193 公里的續航里程，其 DC 直流快速充電功率可達 60kW，約需 38 分鐘可自 20% 電量充至 80%。