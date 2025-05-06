限量52輛！賓士「AMG GT跑車特別版」致敬F1電影　虛擬車隊彩繪上身

圖文／7Car 小七車觀點

在即將上映的賽車電影《F1》中，觀眾不僅能欣賞到刺激的比賽畫面與星光熠熠的卡司，還能見到 Mercedes-AMG 在劇中的深度參與。為慶祝這部由 Apple Original Films 與華納兄弟影業合作推出的新片，Mercedes-AMG 正式發表全球限量僅 52 輛的「AMG GT 63 4MATIC+ APXGP Edition」特仕車，為品牌與電影的跨界合作掀起高潮。

這款特仕車的外觀靈感來自電影中的虛構 F1 車隊「APXGP」，車身塗裝、套件細節皆手工製作，呈現出濃厚的賽道氛圍。包括車頭水箱護罩、側裙、擴散器等部位均飾以競速金 (Race Gold) 元素，並搭配 21 吋啞光金色 AMG 鍛造輪圈與碳纖維空力套件，整體視覺張力十足。加上黑鉻飾條、固定式尾翼與專屬徽飾，展現其高度專屬性與限量價值。

內裝同樣注重細節與質感，標配 AMG 高性能座椅，採用黑色 Nappa 皮革與 MICROCUT 超細纖維包覆，搭配金色縫線與碳纖維飾板，營造出運動氣息與奢華感兼具的座艙氛圍。配備如 Burmester 頂級 3D 音響、環景影像、抬頭顯示器與 ENERGIZING 舒適套件等高規配備，進一步強化日常使用的便利性與舒適性。

動力方面，AMG GT 63 4MATIC+ APXGP Edition 搭載 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，具備 585 匹馬力輸出，搭配 AMG Performance 4MATIC+ 四輪驅動系統與主動式空力套件，提供卓越的操控性能與賽道表現。此外，標配的主動懸吊、後軸轉向與碳纖維煞車系統也彰顯其高性能定位。

此特仕車的推出不僅象徵 Mercedes-AMG 對賽車文化的投入，也展現品牌與影視產業合作的新里程碑。透過全球性宣傳與實體車款的結合，AMG 將賽車激情從銀幕延伸至現實，進一步鞏固其高性能車款在市場上的獨特地位。