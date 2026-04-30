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TOYOTA雙生車「新Mazda 2亮相」！搭載1.5升油電省油更會跑

▲Mazda借用TOYOTA資源，繼續在歐洲主打油電Mazda 2。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda借用TOYOTA資源，繼續在歐洲主打油電Mazda 2。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

以暢銷的TOYOTA Yaris為基礎，用貼牌雙生車方式，於歐洲持續奮戰的Mazda 2迎來新改款，透過配備升級與細節優化，強化產品戰力，而最大亮點則是採用TOYOTA強勢的1.5升油電，比起自家的燃油動力，歐規Mazda 2不僅省油還更會跑。

▲Mazda借用TOYOTA資源，繼續在歐洲主打油電Mazda 2。（圖／翻攝自Mazda）

▲歐規新Mazda 2配備有感升級，同時追加新車色。

歐規新Mazda 2在配備方面全面升級，入門車型Prime-Line就導入加熱座椅、副駕駛座高度調整、後座電動窗、自動防眩後視鏡與升級音響系統，整體質感與便利性明顯提升。同時全車系也新增駕駛監控系統（Driver Monitoring System），可透過車內鏡頭偵測駕駛疲勞或分心，安全科技進一步強化。

外觀與內裝走小修飾路線，外觀新增Charcoal Grey、Sky Grey與Fern Green三款車色，提升新鮮感。 不同車型也透過細節差異化，例如中高階車型導入全LED頭尾燈，而Homura與Homura Plus則加入亮黑內裝飾板，營造更運動化氛圍。

▲Mazda借用TOYOTA資源，繼續在歐洲主打油電Mazda 2。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda 2與Yaris共用1.5升郵電，最佳油耗可達27km/L。

動力與TOYOTA Yaris共用，搭載1.5升油電，綜效輸出116匹馬力，搭配CVT變速箱， 油耗表現可達23.8～27km/L，比起過去自家的1.5升自然進氣引擎，TOYOTA的1.5升油電自然更有競爭力。

值得注意的是，原本Mazda自行開發的Mazda2正逐漸淡出其他市場，該車自2014年問世至今已超過10年未進行大改款，屬於品牌現役資深車款之一，近期更傳出將在2026年結束生產，而日本車展去年亮相的概念車，就被喻為是下一代Mazda 2的雛型。

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關鍵字：mazdaMazda 3Mazda 6掀背車Mazda 2

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