陪伴25年「台灣國產福特Focus」官網下架停產！Territory等休旅扛銷售主力

▲配合海外停產策略！福特Focus已經從台灣官網下架。（圖／翻攝自福特、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

曾作為台灣福特六和銷售命脈，又具代表性的國民房車之一，Ford Focus如今正式劃下句點，進入福特六和台灣官網後，已經找不到Focus車系的任何資訊，宣告這款在台深耕超過25年的經典車型正式退場！

▲福特Focus台灣官網下架，Kuga仍會供應一段時間。

隨著全球汽車市場轉向SUV與電動化布局，Ford早已在海外市場陸續停止Focus生產，並明確表示未來不再推出後繼車型，台灣市場自然也同步跟進，最終將Focus從產品編成中移除，等同正式宣告停售，而接下來Kuga也同樣配合海外策略，在台銷售也開始進入倒數。

初代Ford Focus自2001年導入台灣，歷經四個世代演進，不僅見證國產中型掀背與房車市場的黃金年代，也陪伴許多消費者的人生階段，而現行款4代車型，更成為台灣暢銷的國民掀背車，無奈因海外策略，台灣已忍痛告別Focus車系。

▲Territory休旅將一肩扛起台灣福特國產銷售。

隨著Focus正式謝幕，目前Ford在台灣掀背車、房車級距已清空，Mustang則作為雙門跑車代表，而其他車款都是主流的SUV、MPV級距，國產Territory則是被賦予重大責任，將扛起Focus以及未來Kuga市場空缺。