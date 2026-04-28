TOYOTA新Corolla「休旅、旅行車、掀背」即將開賣！台灣第2季跟進

▲喜迎Corolla 60歲生日！日本預告推出多款60週年特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

全球暢銷車款TOYOTA Corolla迎來60歲生日，日本將在7月1日針對Corolla車系，包含Corolla房車、Corolla Touring旅行車、Corolla Cross休旅、Corolla Sport掀背推出60週年特仕車，而台灣市場也有動作，雖然陣容不比日本豐富，但Altis、Corolla Cross、Corolla Sport也將跟進60週年大日子，第2季推出專屬特仕車過過喜氣。

▲日本60週年特仕車，將以專屬外觀、徽章、黑化套件等妝點。

日本Corolla車系將於7月1日推出60週年紀念版本，並以既有Active Sport車型為基礎進行升級，主打更鮮明的運動化視覺與專屬識別，外觀方面，透過專屬前保桿造型、黑化細節與特別徽飾強化辨識度，同時搭配專屬鋁圈與細節點綴，讓整體更具紀念價值與收藏意義。

▲台灣市場也將推出3款60週年Corolla特仕車。

值得注意的是，這次並非單一車型操作，而是整個Corolla家族同步推出紀念版本，涵蓋傳統房車、旅行車甚至SUV等多種車型，展現Corolla從入門代步到多元生活用車的完整布局，也呼應市場從轎車一路延伸到跨界休旅的產品演進。

延續60週年話題，台灣總代理和泰汽車日前已預告，接下來Altis、Corolla Cross、Corolla Sport等三大主力車型，都將同步推出60週年特仕版本，成為台灣消費者接下來關注焦點。