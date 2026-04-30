618.2萬！新Range Rover Sport休旅台灣接單　外觀、內裝更豪氣

▲Range Rover Sport推超帥特仕車！台灣開始接單。（圖／翻攝自Range Rover）

記者徐煜展／綜合報導

今4月30日，Range Rover以Range Rover Sport TWENTY Edition 致敬品牌設計語彙與性能傳承，慶祝品牌運動奢華車系問世二十週年，限量推出的TWENTY Edition搭配專屬的「TWENTY」設計元素，並配備源自Range Rover Sport SV的旗艦級動力系統與頂級性能座椅，接單售價618.2萬！

▲外觀擁有專屬限定車色，打造極具紀念收藏價值。

為慶祝Range Rover Sport至今屆滿二十週年，台灣原廠特別推出升級的TWENTY Edition專屬外觀配置，結合Range Rover Sport精緻內裝細節與高效能動力系統，打造具重要紀念意義的限量車型。

台灣市場限定導入兩部，統一選用Sanguinello Orange（桑吉內洛橘）超金屬漆，在現代車身外觀下呈現極具動感與鮮明的視覺張力，並致敬這款第一代車型的標誌性色彩，其靈感源自初代Range Stormer概念車所搭配的「Stormer」橘色，以及First Edition Range Rover Sport其經典的Vesuvius Orange維蘇威橘色。

外觀搭載黑色外觀套件營造出低調的輪廓，搭配「TWENTY」車型字樣與 23 吋亮面星砂銀色鋁圈，亦可選配亮面黑色輪圈，車內「TWENTY」發光迎賓踏板與中控台上的「TWENTY」字樣，彰顯了這款限量版車型的獨特身份。



▲車內用料同樣不手軟，貴氣奢華逼人。

車內配備源自性能旗艦車款 Range Rover Sport SV的壇木黑溫莎皮革性能座椅。依循賽車運動的需求所設計，服貼身形的座椅線條與輕量化的設計，將人體工學的精密工程設計與奢華工藝完美結合，鍛造碳纖維飾板與黑色麂皮車頂內襯，為座艙營造出充滿動感的深邃氛圍。

TWENTY Edition搭載4.4升V8雙渦輪增壓汽油引擎，提供537匹最大輸出馬力。