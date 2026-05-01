Peugeot「2款全新概念車」同步亮相！揭示品牌電動化＆大陸市場戰略

圖文／7Car 小七車觀點

在 2026 年北京國際汽車展覽會上，Peugeot 以兩款全新概念車，Concept 6 與 Concept 8 作為展台核心，明確揭示品牌在電動化時代的設計方向與產品企圖。這兩款車型並非單純造型演練，而是具體展現 Peugeot 如何將法式設計、駕馭樂趣與智慧電能技術融合於未來量產車型之中，也回應全球市場對大型轎車與 SUV 的進化需求。

Peugeot Concept 6 以大型轎車為基礎，採用類 Shooting Brake 的車身輪廓，呈現出融合貓科動物般敏捷與優雅的線條。設計上承襲品牌過去經典的 GT 旅行車傳統，並透過現代化手法在車身比例與光影處理上展現理性與感性並存的法式美學。Concept 6 不僅代表 Peugeot 對大型房車未來的想像，也強調在電動化時代中，仍可保有強烈情感與駕駛魅力。

相較於 Concept 6 的流線與優雅，Peugeot Concept 8 則將焦點轉向大型 SUV 市場。其外觀以極簡且純粹的線條構成，強調空氣力學效率與視覺上的穩定感。車身姿態飽滿而充滿力量，傳遞出寬敞空間與運動性能兼具的性格。Concept 8 預告了 Peugeot 下一階段 SUV 產品的重要轉折，展現品牌在兼顧家庭需求與動態駕馭之間的平衡能力。

根據 Peugeot 官方規劃，Concept 6 與 Concept 8 所預示的大型轎車與 SUV 車型，將由合作夥伴東風汽車在武漢工廠生產，未來不僅供應中國大陸本地市場，也將出口至 Peugeot 其他海外市場。這項布局凸顯 Peugeot 正積極以中國大陸為生產與創新基地，推動其在全球電動車與智慧移動市場中的擴張策略。

在全球汽車設計日益走向同質化的趨勢下，Peugeot 藉由 Concept 6 與 Concept 8 重申品牌對情感、存在感與個性表達的堅持。兩款概念車分別從轎車與 SUV 兩個維度，勾勒出品牌在電動化時代的產品輪廓。隨著北京車展的公開亮相，Peugeot 也向市場傳遞明確訊息：未來的電動車不僅是技術載體，更是設計與駕馭樂趣的延伸。