賓士「電動GLC長軸版」北京車展首演！多款大陸專屬車型同台亮相

圖文／7Car 小七車觀點

在 2026 年北京車展上，Mercedes-Benz 以一系列全球與中國大陸市場首發車型，明確傳達其對中國大陸市場長期投入的戰略決心。其中，全新電動 GLC L 長軸版於此迎來世界首演，並提供專為中國大陸消費者開發的五座與六座兩種配置。同時，電動 CLA 260 L 正式在中國大陸上市，新一代 S-Class 與 Mercedes-Maybach S-Class 亦選擇在北京進行展會首秀。這些新車均屬於品牌歷來最大規模的產品攻勢，預計至 2027 年底，Mercedes-Benz 將在全球推出超過 40 款新車型。

Mercedes-Benz 集團董事長 Ola Källenius 於展會中指出，中國大陸不僅是其最大單一市場，更已成為不可或缺的創新與技術基地。為此，品牌持續推動全面性在地化策略，涵蓋擴大本地合作與整條價值鏈的在地化進程。值得注意的是，Mercedes-Benz 正逐步將中國大陸從單純的銷售市場轉變為全球創新的輸出源頭，未來越來越多在中國大陸開發的技術與解決方案，將可規模化應用於全球其他市場。

Mercedes-Benz 在北京與上海設有研發中心及設計工作室，此網絡已成為德國以外最完整的海外研發據點。品牌正積極運用中國大陸具備高度活力的AI生態系，加速自動駕駛與主動安全技術的進展。例如，其與中國大陸企業 Momenta 共同開發的駕駛輔助系統，將導航與輔助功能整合為全新的駕駛體驗。此外，北京奔馳（BBAC）工廠近期已生產第六百萬輛車，並成為中國大陸首家獲得 ISO 146068 認證的碳中和車輛生產基地，人形機器人也已投入提升生產效率。

全新電動 GLC L 長軸版車身長度達 4,933mm，軸距較標準版增加 55mm 至 3,027mm，並可選配來自 S-Class 的 AIRMATIC 氣壓懸吊與後軸轉向系統。其針對中國大陸市場開發的智慧功能包含 ETC 自動辨識與導航輔助整合，以及由中國大陸團隊主導開發的「LittleBenz」虛擬助理，支援普通話、英語、粵語與四川話互動。新一代 S-Class 則首次導入與清華大學共同開發的視覺語言模型（Vision Language Model, VLM），可透過車內攝影機辨識乘客表情與手勢，自動調整車內環境與提供個人化娛樂建議，無需喚醒語音或手動操作。

Mercedes-Benz 同時藉由北京車展，慶祝品牌成立 140 週年。三輛新一代 S-Class 房車正進行名為「140 Years. 140 Places」的跨洲巡迴之旅，預計造訪全球 140 個地點，北京即為其中重要一站。該活動旨在呈現品牌在技術、傳承與全球布局上的持續創新精神。Mercedes-Benz 強調，中國大陸超過 700 萬客戶的需求與文化期待，已直接納入產品與服務的開發流程中，未來將繼續以中國大陸為核心，推動豪華電動車與數位服務的全新標竿。