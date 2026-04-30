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福斯最便宜「全新電動車發表」新台幣90萬！台灣導入機會高、續航454公里

▲作為油車Polo的接班人！福斯全新ID.Polo正式發表。（圖／翻攝自福斯）

▲作為油車Polo的接班人！福斯全新ID.Polo正式發表。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

福斯旗下最便宜的電動車來了！福斯全新ID.Polo正式亮相，不只象徵品牌入門級距轉型，更試圖用大空間＋高續航重新定義都市代步電動車市場，隨著ID.Polo正式發表，未來也將視為油車Polo的後繼接班人。

▲作為油車Polo的接班人！福斯全新ID.Polo正式發表。（圖／翻攝自福斯）

▲ID.Polo歐洲市場首發，未來將進軍多國市場。

福斯全新ID.Polo歐洲開價24,995歐元，折合新台幣約90萬，鎖定入門電動市場。隨著這款新車登場，也意味著傳統燃油Polo逐步淡出主流市場，經典小車正式邁入純電新世代，作為全球戰略電動車的ID.Polo，未來台灣也會有高機率導入。

▲作為油車Polo的接班人！福斯全新ID.Polo正式發表。（圖／翻攝自福斯）

▲電動ID.Polo不僅造型科幻未來，空間感更是大勝油車Polo。

Polo這次以ID家族身分重生，採用MEB+電動平台打造，整體定位為電動掀背小車，外觀導入全新Pure Positive設計語彙，透過簡潔比例與圓潤線條，搭配致敬初代Volkswagen Golf Mk1的C柱設計，營造出兼具經典與未來感的造型語言。

新車車長4,053mm、軸距達2,600mm，在MEB+平台加持下，空間表現優於燃油Polo，行李廂容積提升至441公升，後座放倒更可擴充至1240公升，實用性直接升級。

▲作為油車Polo的接班人！福斯全新ID.Polo正式發表。（圖／翻攝自福斯）
▲內裝配備頗有料，不會因為是入門小車顯得陽春。

座艙科技與質感並存，中控採10吋數位儀表搭配13吋觸控螢幕，並提供復古經典模式，呼應品牌歷史元素，同時整合最新車機系統與智慧操作介面。

全車系標配多項駕駛輔助系統，包括車道維持、側向輔助與單踏板駕駛功能，並可選配新一代Travel Assist，支援縱向與橫向輔助甚至交通號誌辨識，在同級距中相當少見。

▲作為油車Polo的接班人！福斯全新ID.Polo正式發表。（圖／翻攝自福斯）

▲最高續航454公里，還能支援外部供電。

動力配置提供三種輸出，分別為116匹、135匹與211匹馬力，高階版本搭載52kWh電池，WLTP續航最高可達454公里；入門與中階車型則採用LFP電池，續航約329公里，並支援快充，約23～24分鐘即可完成10%至80%充電。

ID.Polo全車系標配V2L對外供電功能，最大輸出達3.6kW，可支援露營或戶外用電。

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關鍵字：福斯GolfPolo掀背車電動車大改款VolkswagenGTIID.Polo

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