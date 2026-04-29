陸車廠領克創立10周年「發表首款GT概念跑車」！未來走向首次曝光

圖文／7Car 小七車觀點

Lynk & Co 日前正式揭露品牌首款 GT 概念車「Time to Shine」，以雙門 Gran Turismo 型式登場。該車同時為品牌成立十週年的重要作品，集結過去十年在設計、賽事經驗與性能發展上的累積，展現品牌未來的設計走向與技術企圖。

外觀方面，Time to Shine 採用經典寬體 GT 比例，車身長寬高分別為 4,780 mm、2,000 mm 與 1,330 mm，軸距為 2,750 mm，營造出低趴且具存在感的姿態。原廠以「光雕」為設計主軸，車側光影呈現如光環般的流動效果，並隨視角與動態產生變化。車色採用 Apex Blue 液態金屬漆，搭配 Spark Yellow 賽車黃點綴，後者源自品牌的賽車 DNA。

內裝部分，原廠以「溫暖與性能並存」為概念，打造 2+2 座空間，整體設計環繞駕駛者為核心。座椅採用白色 Digital Shimmer 皮革，營造明亮且細膩的車室氛圍；座椅後方則鑲嵌手工 Textreme® 360 碳纖維材質，以星空般的閃爍效果結合先進材料與工藝技術。整體而言，座艙在舒適與性能感之間取得平衡。

概念車另一項焦點為中控台上的實體 Spark Yellow「+」按鈕。按下後，車輛進入性能模式：懸吊降低 15 mm，前後空力套件延伸使車身總長增加 100 mm，並升起後尾翼，以提升高速穩定性與下壓力。同時，儀錶板與三組數位螢幕將收摺，減少非必要資訊干擾，使駕駛能專注於操控。該車採後輪驅動，並搭載AI數位底盤與進階車輛動態控制系統，0-100 km/h 加速約 2 秒。

該概念車由 Lynk & Co 瑞典設計團隊主導，結合歐洲與中國大陸兩地資源共同開發。Lynk & Co 表示，作為以客戶為中心的品牌，未來是否量產或採用何種動力配置，將參考公眾與車主社群的回饋進行評估。Time to Shine 的推出，象徵 Lynk & Co 在十年發展基礎上，進一步確立其對駕駛本質與性能的堅持。