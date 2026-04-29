ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

陸車廠領克創立10周年「發表首款GT概念跑車」！未來走向首次曝光

圖文／7Car 小七車觀點

Lynk & Co 日前正式揭露品牌首款 GT 概念車「Time to Shine」，以雙門 Gran Turismo 型式登場。該車同時為品牌成立十週年的重要作品，集結過去十年在設計、賽事經驗與性能發展上的累積，展現品牌未來的設計走向與技術企圖。

揭露十年性能與設計新章　Lynk & Co 發表首款 GT 概念車「Time to Shine」

外觀方面，Time to Shine 採用經典寬體 GT 比例，車身長寬高分別為 4,780 mm、2,000 mm 與 1,330 mm，軸距為 2,750 mm，營造出低趴且具存在感的姿態。原廠以「光雕」為設計主軸，車側光影呈現如光環般的流動效果，並隨視角與動態產生變化。車色採用 Apex Blue 液態金屬漆，搭配 Spark Yellow 賽車黃點綴，後者源自品牌的賽車 DNA。

揭露十年性能與設計新章　Lynk & Co 發表首款 GT 概念車「Time to Shine」

揭露十年性能與設計新章　Lynk & Co 發表首款 GT 概念車「Time to Shine」

揭露十年性能與設計新章　Lynk & Co 發表首款 GT 概念車「Time to Shine」

內裝部分，原廠以「溫暖與性能並存」為概念，打造 2+2 座空間，整體設計環繞駕駛者為核心。座椅採用白色 Digital Shimmer 皮革，營造明亮且細膩的車室氛圍；座椅後方則鑲嵌手工 Textreme® 360 碳纖維材質，以星空般的閃爍效果結合先進材料與工藝技術。整體而言，座艙在舒適與性能感之間取得平衡。

揭露十年性能與設計新章　Lynk & Co 發表首款 GT 概念車「Time to Shine」

揭露十年性能與設計新章　Lynk & Co 發表首款 GT 概念車「Time to Shine」

概念車另一項焦點為中控台上的實體 Spark Yellow「+」按鈕。按下後，車輛進入性能模式：懸吊降低 15 mm，前後空力套件延伸使車身總長增加 100 mm，並升起後尾翼，以提升高速穩定性與下壓力。同時，儀錶板與三組數位螢幕將收摺，減少非必要資訊干擾，使駕駛能專注於操控。該車採後輪驅動，並搭載AI數位底盤與進階車輛動態控制系統，0-100 km/h 加速約 2 秒。

揭露十年性能與設計新章　Lynk & Co 發表首款 GT 概念車「Time to Shine」

揭露十年性能與設計新章　Lynk & Co 發表首款 GT 概念車「Time to Shine」

該概念車由 Lynk & Co 瑞典設計團隊主導，結合歐洲與中國大陸兩地資源共同開發。Lynk & Co 表示，作為以客戶為中心的品牌，未來是否量產或採用何種動力配置，將參考公眾與車主社群的回饋進行評估。Time to Shine 的推出，象徵 Lynk & Co 在十年發展基礎上，進一步確立其對駕駛本質與性能的堅持。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：LynkCo領克車廠GT概念車跑車雙門汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【太菜直接露餡】車手求救問「我們是什麼公司」　士林警一聽秒懂

推薦閱讀

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS

81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS

最新文章

Audi史上最大新車陣容北京車展首秀2026-04-30

領克創立10周年發表首款GT概念跑車2026-04-29

台灣裕隆日產5月官宣「美製車零關稅」導入2026-04-29

台灣「新一代LEXUS ES」入門款新車型曝光2026-04-29

「TOYOTA 9人座MPV」準備大改款2026-04-29

改款「新Kia Sportage休旅」台灣5月上市2026-04-29

歐系新中型休旅台灣5月上市2026-04-29

Audi小改款Q4 e-tron電動休旅登場2026-04-29

瑪莎拉蒂最新高性能超跑預售開跑2026-04-28

全新「LEXUS電動版ES」試駕2026-04-28

熱門文章

台灣裕隆日產5月官宣「美製車零關稅」導入2026-04-29

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大2026-04-24

台灣「新一代LEXUS ES」入門款新車型曝光2026-04-29

「TOYOTA 9人座MPV」準備大改款2026-04-29

領克創立10周年發表首款GT概念跑車2026-04-29

TOYOTA新Corolla「休旅、旅行車、掀背」即將開賣2026-04-28

Audi史上最大新車陣容北京車展首秀2026-04-30

歐系新中型休旅台灣5月上市2026-04-29

改款「新Kia Sportage休旅」台灣5月上市2026-04-29

台灣「國產油電HONDA CR-V」售價流出2026-04-27

相關新聞

Audi「小改款Q4 e-tron電動休旅」登場！續航力＆充電效率全面提升

Audi「小改款Q4 e-tron電動休旅」登場！續航力＆充電效率全面提升

1238萬起！瑪莎拉蒂「最新高性能超跑」台灣預售開跑　雙門敞篷都有

1238萬起！瑪莎拉蒂「最新高性能超跑」台灣預售開跑　雙門敞篷都有

177萬起！台灣Lexus「全新大改款ES房車」上市　油電＆電動只差8萬

177萬起！台灣Lexus「全新大改款ES房車」上市　油電＆電動只差8萬

Hyundai「最新電動車Ioniq V」問世！搭載27吋4K螢幕續航破600KM

Hyundai「最新電動車Ioniq V」問世！搭載27吋4K螢幕續航破600KM

smart「2款全新戰略電動車」首演！賓士設計團隊操刀搶中高端市場

smart「2款全新戰略電動車」首演！賓士設計團隊操刀搶中高端市場

讀者迴響

熱門文章

台灣裕隆日產5月官宣「美製車零關稅」導入！全新Nissan Z跑車同步回歸

台灣裕隆日產5月官宣「美製車零關稅」導入！全新Nissan Z跑車同步回歸

只賣新台幣65萬！「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大、更爽

只賣新台幣65萬！「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大、更爽

空間輾壓賓士、特斯拉「車價更便宜」！台灣新一代LEXUS ES入門款曝光

空間輾壓賓士、特斯拉「車價更便宜」！台灣新一代LEXUS ES入門款曝光

60萬有找「TOYOTA 9人座MPV」準備大改款！新平台搭配省油新油電

60萬有找「TOYOTA 9人座MPV」準備大改款！新平台搭配省油新油電

陸車廠領克創立10周年「發表首款GT概念跑車」！未來走向首次曝光

陸車廠領克創立10周年「發表首款GT概念跑車」！未來走向首次曝光

TOYOTA新Corolla「休旅、旅行車、掀背」即將開賣！台灣第2季跟進

TOYOTA新Corolla「休旅、旅行車、掀背」即將開賣！台灣第2季跟進

Audi「史上最大新車陣容」北京車展首秀！雙品牌＆專屬車型全面來襲

Audi「史上最大新車陣容」北京車展首秀！雙品牌＆專屬車型全面來襲

歐系新中型休旅台灣5月上市「年稅金9千有找」！1.2升渦輪油電拚省油

歐系新中型休旅台灣5月上市「年稅金9千有找」！1.2升渦輪油電拚省油

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366