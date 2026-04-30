Audi「史上最大新車陣容」北京車展首秀！雙品牌＆專屬車型全面來襲

圖文／7Car 小七車觀點

在 2026 年北京國際汽車展覽會上，Audi 集團展現了其在中國大陸市場最為全面的產品攻勢，進一步落實以中國大陸為核心的區域化策略。透過旗下兩大品牌 — 四環 Audi 與專為中國大陸打造的「AUDI」子品牌，以及與一汽和上汽兩大合作夥伴的緊密協作，Audi 正針對不同客層提供多元化的動力系統與數位體驗。Audi 執行長高德諾表示，2026 年將是 Audi 在中國大陸史上最大產品行動的下一章節，透過更精準的雙品牌佈局與多款在地生產的新車型，強化在這一關鍵市場的地位。

本次車展的亮點之一，是子品牌「AUDI」的第二款量產車型 — 純電運動多功能車「AUDI E7X」的全球首演。該車型車長超過 5 米，軸距達 3,060 毫米，結合寬敞內部空間與 quattro 全時四驅系統，並搭載具備人工智慧功能的 AUDI 助理。其外觀採用獨特的單體式設計語言，垂直排列的數位矩陣 LED 頭燈與黑色環繞飾板構成了強烈的識別特徵。E7X 提供 300 或 500 千瓦的動力輸出，搭配最高 109 千瓦時電池，CLTC 續航里程可超過 750 公里，同時標配 AUDI 360 駕駛輔助系統，以迎合中國大陸消費者對智慧電動運動多功能車的需求。

自 2024 年 11 月推出「AUDI」子品牌以來，Audi 與上汽的合作持續深化。雙方於本次車展期間簽署戰略協議，將在上海共同成立「AUDI 創新與技術中心」，涵蓋研發至全價值鏈。首款量產車型 AUDI E5 Sportback 已於 2025 年推出，並獲得「中國大陸年度汽車」肯定；E7X 預計於 2026 年上半年上市，第三款車型則計劃在 2027 年問世。未來雙方將基於下一代「先進數位平台」，再推出四款全新的 AUDI 品牌電動車型。

在四環品牌方面，Audi 與一汽共同推出了針對中國大陸市場開發的 Audi A6L e-tron。這款基於 800 伏特高壓 PPE 平台打造的全電動轎車，軸距較全球標準版加長 132 毫米，可容納最大 107 千瓦時電池，CLTC 續航達 815 公里，零百加速僅需 4.3 秒。車內搭載擴增實境抬頭顯示器，投影資訊可與前方 200 米內的實際環境互動。該車型與 Q6L e-tron 等 PPE 平台車款，均於長春的 Audi 一汽新能源汽車生產基地製造。

同時，Audi 也更新了其燃油引擎產品線。繼 A5L 與 Q5L 之後，新一代 Audi A6L 已於 3 月底在中國大陸上市，軸距較全球版本加長 140 毫米，提供更寬敞的後座空間。最高輸出功率達 270 千瓦，並配備自適應氣壓懸吊與全輪轉向系統。Audi 中國大陸總裁指出，Audi 近期在中國大陸累積客戶數已突破 1,000 萬名，這份信賴驅使品牌持續結合與一汽及上汽的夥伴關係，將全球技術與在地專業知識融合，以滿足不同動力需求的消費者。

展區另一焦點則是 Audi 本賽季投入的一級方程式賽車 — Audi R26。幾週前在上海舉辦的第二場大獎賽，顯示出中國大陸對方程式賽車日益高漲的熱情。Audi 以廠隊身份參與頂級賽車運動，不僅是其戰略轉型的一部分，也能透過賽事的高關注度觸及更廣泛群眾。Audi 強調，其在中國大陸販售的 PPE 與 PPC 平台車型，均配備專為當地交通情境設計的 Level 2++ 駕駛輔助系統與客製化數位服務，以落實「突破科技，啟迪未來」的品牌承諾。