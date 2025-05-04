KIA力拼電動化「中長期計畫完整曝光」！殺進紅海誓成領頭羊

圖文／鏡週刊

當電動車不再只是口號、當「永續」成了品牌競爭的新武器，我們不禁想問：Kia這一套「Plan S 2030」，究竟是野心的展演，還是真心的理想實踐？尤其放眼全球市場，電動車早已從藍海走進殺成一片血紅的紅海，從新創到百年車廠，誰不是卯起來搞電動化？但在這樣激烈的戰局裡，Kia不玩邊緣、不靠話題，而是選擇用紮實佈局來證明自己也能成為領頭羊。問題來了：他們真的能殺出重圍嗎？

▲Kia 全球總部宣告「Plan S 2030」電動化計畫的中長期發展策略，預計於2030年達成全球年銷量419萬輛，全球市占率提升至4.5%。

從「Plan S」出發，Kia挑戰紅海要用什麼武器？

Kia最新揭示的2030藍圖，就是一場進擊的宣言：全球要賣出419萬輛車，其中126萬輛是EV，還要推出15款電動新車。表面看來是進取，實際則是避無可避的必要選擇。因為比起五年前，現在的電動車市場已是強敵環伺。中國有比亞迪與小鵬，美國有特斯拉與Lucid，歐洲則由VW集團與Stellantis等坐鎮，就連蘋果都曾經想來攪局。這不是你推個新車、搭個快充就能出線的年代，得有平台、技術、價格、品牌力全到位才有立足空間。Kia靠著E-GMP平台與Hyundai集團資源，的確握有幾張不錯的牌，但怎麼打，就看這幾年他們能不能持續補強。

▲The Kia EV6 純電智慧跨界休旅，韓國首款獲得Carbon Trust碳足跡認證車款。

不是只有車能賣，連海洋垃圾也能收進戰略佈局裡？

Kia的「反其道而行」戰術之一，就是從產品延伸到議題，打永續這張牌打得特別用力。他們和The Ocean Cleanup的合作，幫助清除超過100萬磅太平洋塑膠垃圾，並將回收材料實際用在EV6、EV9等車款上，從地墊到飾板都充滿故事感。這不只是一種品牌價值，更是試圖與高敏感度的年輕消費者建立連結：你買的不是一台電動車，而是對地球的參與。而這樣的策略，也成功替Kia爭取到《Newsweek》的「永續創新者大獎」，讓品牌在紅海市場中找到一道文化與信任的切口。

▲在Kia 2025投資者日（2025 CEO Investor Day）宣布2030年達成EV年銷量126萬台，EV車款將達到15款車型。

EV6與EV9，撕下「韓系車便宜」標籤的關鍵角色

Kia在紅海市場裡的另一張底牌，就是跳脫「價格戰」思維，轉向「價值戰」。EV6憑藉800V超快充與實用續航成績（4.5分鐘補電100公里），直接對標豪華品牌規格，而EV9則以601公里最大續航、Meridian環繞音響與12項永續材質，強勢打入LSUV級距。這兩款車不再靠便宜取勝，而是靠「先進感」與「格局感」來吸引消費者。這對於長年處於第二線品牌的Kia來說，無疑是一場形象大翻身，也是Kia打進紅海中心的試金石。

▲Kia EV車系至今在台並已獲得近2,300位車主肯定。為感謝全台車主的肯定，Kia總代理台灣森那美起亞針對The Kia EV6推出「五年0元盡情駕馭」方案(總價值逾23萬元)。

紅海之戰，Kia準備好了，但市場會買單嗎？

當大家都在喊永續、拚EV、打智能，Kia選擇用整體性佈局來突圍。不只車要賣、環保也要顧，甚至連共享與物流（PBV）都要插旗。但這場紅海之戰，終究不是只看誰畫得藍圖漂亮，而是誰撐得久、誰踩得穩。Kia目前展現出的策略整合力與節奏控制力都不錯，但面對來自中國壓低售價的EV洪流、美國市場的特斯拉主導與歐洲市場政策變動，他們能否在這條紅海航道上持續游泳、不被淹沒，還有待市場實際驗證。

但無論是野心或理想，Kia的確給了這場電動車競賽另一種參與方式：不是靠聲量，而是靠行動。如果這場仗真的能打贏，也許這就是我們看過最務實的「理想主義」。



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