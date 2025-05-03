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賓士新CLA入門版「拔副駕螢幕塑膠感滿滿」！德國售價破新台幣200萬

圖文／7Car 小七車觀點

全新第三代大改款 Mercedes-Benz CLA 甫歐洲市場開放預購，同時原廠的線上車輛配置系統也同步上線，能夠讓準車主或者車迷一覽每個車型配備不同之處。其中可以觀察到入門車型取消了副駕駛座的 14 吋螢幕，取而代之的是一大塊內嵌三芒星標誌的黑色鋼琴烤漆的塑膠飾蓋。

新一代 Mercedes-Benz CLA 擁有豐富的科技配備，但中控台取消了舊款的三個渦輪出風口的特色，改採用極簡化的佈局，塞入了更大的液晶螢幕，除了數位儀表板之外，中央的觸控螢幕也達到了 14 吋之譜。

▲新一代 Mercedes-Benz CLA 入門車型取消了副駕駛座的 14 吋螢幕。

作為 CLA 車系的入門版本，其座椅採用合成皮革包覆，但也可以選配真皮座椅。但內裝則是大量簡化繁雜的佈局，僅在中控台保留駐車燈、恆溫空調鍵，同時大片光滑的黑色塑膠鍵也延伸至方向盤上的功能快捷鈕。

入門的 CLA 標準搭載 17 吋輪圈，但也有 18 吋和 19 吋可供選擇，同時輪圈的大小也會影響純電車型的續航表現。燈組方面在入門車型依然保有 LED 燈條，車尾的燈條也是如此。值得一提的是，頭燈與尾燈內部以及水箱罩的面板均嵌入了無數顆三芒星，對於想要彰顯 Mercedes-Benz CLA 的車主，那麼新款 CLA 標示得相當清楚。

第三代大改款 Mercedes-Benz CLA 提供 48V 輕油電混合動力及首次提供的純電動車型。日前正式在歐洲市場開放預購，首波提供 CLA 250+ with EQ Technology 及 CLA 350 4MATIC with EQ Technology 兩款車型，其中在德國市場的建議售價分別是 55,858.6 歐元起 (約合新台幣 203.6 萬元起) 及 60,380.6 歐元起 (約合新台幣 220 萬元起)。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士CLA電動車汽車新車轎跑車四門大改款第3代250350EQ

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