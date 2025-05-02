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5月購車優惠出爐！「多款熱門休旅」祭好禮、試駕還能抽高檔住宿券

▲5月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲5月購車優惠出爐，在車市銷售降溫下，各車廠也推出高額0利率優惠、購車好禮，來店試乘還有機會抽高檔住宿券。（圖／翻攝自各車廠，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

受到大環境等外部因素影響，4月車市總銷量衰退，不過進入5月仍有不少購車促銷，包括TOYOTA RAV4、福特Kuga、本田CR-V、MG HS皆祭出高額分期0利率、配備升級等；另外，Subaru也推出試乘好禮，還有機會抽中價值3萬元的虹夕諾雅谷關住宿券，不論是買車、試車都可把握機會。

Citroen
雪鐵龍總代理寶嘉聯合針對「布丁狗」Berlingo推出優惠，5月底前入主指定車型，即可享分期0利率專案。

Ford
福特六和5月祭出多項購車優惠，試駕全車系即可獲得Ford限量專屬飲料提袋，同時福特Focus可享舊換新75.9萬起，全車系再加贈3萬元配件金；進口性能鋼炮Focus ST新25年式上市148.9萬起。

主力休旅方面，福特Kuga也在本月提供舊換新86.9萬起，指定車型再享6萬豪禮與5年原廠保固；全新年式Tourneo Connect旅玩家也提供80萬30期低利率、加碼5年不限里程原廠保固。

▲5月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲5月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲福特六和5月祭出Focus舊換新75.9萬起、Kuga舊換新86.9萬起及原廠5年保固等好禮。

Honda
台灣本田5月針對CR-V、HR-V指定車型免費升級360°環景系統、BSI盲點偵測、前後偵測雷達，同時入主還可享5年延長保固、高額0利率優惠。

油電小車FIT e:HEV方面，台灣本田也提供購車優惠，5月底前入主享前後盲區顯影輔助、多媒體娛樂影音主機及5年延長保固、高額0利率。

▲5月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲5月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣本田針對CR-V、HR-V指定車型免費升級360°環景系統、BSI盲點偵測、前後偵測雷達及5年延長保固、高額0利率優惠。

Lexus
Lexus總代理和泰5月針對ES車系、RZ450e推出100萬40期分期0利率購車優惠。

Mazda
台灣馬自達即日起至5月29日止，針對Mazda3、CX-30提供高額0利率及5年原廠保固，進口中型休旅CX-5也提供5年原廠保固優惠方案。

▲5月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣馬自達Mazda3、CX-30提供高額0利率及5年原廠保固。

MG
台灣MG推出5月雙重購車優惠，入主HS、ZS車系即可享「首年免繳牌照稅、燃料稅」（最高價值近8,000元）、再享高額配件金（最高價值35,000元）、電子後視鏡（價值15,800元）及彈性優惠貸款專案，5月試乘還有機會抽中iPhone 16 128G手機。

▲5月購車優惠 。（圖／翻攝自各車廠）

▲5月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲5月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲5月入主MG HS、ZS車系可享「首年免繳牌照稅、燃料稅」（最高價值近8,000元）、再享高額配件金（最高價值35,000元）、電子後視鏡（價值15,800元）及彈性優惠貸款專案。

TOYOTA
TOYOTA總代理和泰5月針對RAV4、Corolla ALTIS、Yaris Cross、Town Ace、VIOS推出優惠，購車即送JBL可攜式派對喇叭、並享最高80期0利率優惠；另外bZ4X可享心動價136萬元、再享首年低月付9,000元優惠方案、TOYOTA官網及智慧購App限時線上預選享1萬元充電金禮遇。

▲5月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲5月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOTA總代理和泰5月針對RAV4、Corolla ALTIS、Yaris Cross、Town Ace、VIOS推出優惠，購車即送JBL可攜式派對喇叭、並享最高80期0利率優惠。

Subaru
速霸陸台灣意美汽車即日起至5月11日母親節期間，前往全台展示中心賞車皆可獲得康乃馨花束，同時5月試乘體驗還有機會抽中虹夕諾雅谷關住宿券（價值3萬元）。

▲5月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲5月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲5月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲速霸陸台灣意美汽車5月試乘體驗還有機會抽中虹夕諾雅谷關住宿券（價值3萬元）。

Aeon宏佳騰
宏佳騰5月針對智慧電車提供無卡分期36期0利率、品牌風格安全帽購車優惠，同時暢銷車款STR車系也祭出多重促銷方案；甫推出即引起熱烈討論的STR 300 GT優惠二選一，可享現金購車現折5,000元、無卡分期最高36期0利率方案或最高60期低利率方案；另外，STR 300現折5,000元、STR 250現折2,000元，以現金購車再贈胎內式胎壓偵測器，或享無卡分期低利率方案。

▲5月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲宏佳騰5月針對STR 300 GT優惠二選一，可享現金購車現折5,000元、無卡分期最高36期0利率方案或最高60期低利率方案

另外，5月底前入主Dory 125 ABS可享現金購車現折3,000元、信用卡最高24期分期0利率、無卡分期最高24期0利率三選一方案；前30名購車車主更可獲得大甲鎮瀾宮媽祖淨車儀式加持庇佑，前100名加贈宏佳騰與大甲鎮瀾宮聯名護身符與專屬保冷托特袋。

▲5月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲5月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲宏佳騰5月購車優惠。

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車促銷車市購車5月RAV4KugaCR-VHR-VSubaru分期0利率4輪

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