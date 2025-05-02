「HONDA全新CR-V休旅」變帥更實用！越野版曝光首度採油電

▲CR-V首次入列TrailSport越野家族！且也是越野家族首款的油電休旅。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

繼日前的醞釀預告，海外HONDA終於帶來最新年式的CR-V，其中最大重點就是新增越野CR-V TrailSport，且更是TrailSpor越野家族中首度採用的油電車型，CR-V TrailSport搭配多項越野專屬套件與強化四輪驅動系統，為主打家庭與戶外生活的 CR-V 注入更多實用的機能性！

▲CR-V TrailSport擁有專屬車色以及外觀套件。

繼學長Pilot、Passport之後，TrailSport 越野風格車型如今也正式加入CR-V 車系，全新CR-V TrailSport 採用專屬外觀設計，包含黑化前格柵、霧燈框飾板、銀色前後防護飾條，並掛上TrailSport 專屬銘牌來彰顯特殊身分地位。

輪圈採用專屬造型的18 吋鋁圈，並配置235/60R18全地形輪胎，讓CR-V擁有更強的地形適應能力，此外，TrailSport 車型提供專屬的灰綠色車漆，與其他 CR-V 車型做出明顯區隔。

▲車內特別採用象徵的橘色元素。

車內換上橘色縫線裝飾，座椅頭枕特別繡上 TrailSport 字樣，營造專屬氛圍。配備不馬虎陽春，標配包含雙前座加熱、方向盤加熱、電動天窗、10.2 吋數位儀表、9 吋中控螢幕手機無線充電與電動尾門等，而車內螢幕也與喜美相同，支援最新的Google 車載系統。

TrailSport系列首次新增的油電動力， 採2.0升e:HEV 油電架構，搭配CVT變速箱，綜效輸出達 204 匹馬力。官方特別針對 CR-V TrailSport 的AWD四輪驅動系統進行優化，在車速低於 15km/h 時，系統可提供更高的後輪扭力分配；一旦偵測到車輪打滑，會主動加強動力與煞車控制，提升脫困能力。