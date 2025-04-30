68.8萬、最多降7.7萬！台灣「Nissan Kicks、Sentra特仕車」上市

▲台灣裕隆日產再推全新特仕車，較標準款最多降7.7萬。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Nissan又帶來划算親民的特仕車新選擇，於4月30日正式上市Kicks、Sentra超值安心版，主要配備維持與標準款相當，其最多降了7.7萬之譜，售價68.8萬起！

▲Kicks最多降了7.7萬。

標準款Senta尊爵版73.5萬、Kicks卓越版76.5萬，各推出限量100台的超值安心版，售價均是68.8萬，Sentra降了4.7萬，而Kicks更是最多降了7.7萬，且主要配備都與標準款相同，以上價格均是搭配政府舊換新政策。

Kicks自2019年上市以來，外型、安全、便利、動力四大產品優勢廣受消費者認同與喜愛，成為國產跨界休旅車首選，更領先同級車款首獲TNCAP五星安全認證，結合NIM智行科技與標配AVM 360度環景影像監控系統及 PFCW 超視距車輛追撞警示系統，為車主帶來全方位安全守護與自信駕馭體驗。

自即日起推出Kicks、Sentra超值安心版各限量100台，優惠價68.8萬元，再加碼「零頭款、日付100元起」優惠貸款方案，同時提供超高C/P值優質車款及超彈性分期購車方案。