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「TOYOTA全新休旅」爆紅訂單1個月破2萬！大陸折合新台幣50萬有找

▲bz7、bz3X。（圖／記者林鼎智攝）

▲TOYOTA bZ3X銷售開紅盤！1個月訂單破2萬張。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

於上海車展大展拳腳的TOYOTA bZ電動車大軍，其中廣汽豐田於bZ3X全新電動休旅銷售帶來捷報，從3月中旬開賣的bZ3X，更在4月上海車展亮相再度凝聚高人氣，官方更是社群表示，目前為止已銷售超過2萬輛！

▲廣汽豐田上半年重頭戲！全新bZ3X正式上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲廣汽豐田帶來主打空間的bZ3X休旅廣受好評。（圖／翻攝自TOYOTA）

物美價廉的TOYOTA bZ3X電動休旅比台灣TOYOTA Corolla Cross還便宜，開價10.98～15.98萬人民幣，折合新台幣48～71萬，而在3月中旬上市後，直至上海車展結束，已交付新車達1萬輛，後續還有1.2萬張訂單等著消化排車。

bZ3X具備3種電池容量、2種動力輸出，分別有50.03kWh、58.73kWh、67.92kWh，對應430、520、610公里續航力，具有204匹馬力、224匹馬力等規格。

▲廣汽豐田上半年重頭戲！全新bZ3X正式上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲廣汽豐田上半年重頭戲！全新bZ3X正式上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲bZ3X外型、內部空間都有突出表現。

《ETtoday車雲》更在上海車展親身目擊bZ3X實車，新車確實擁有相當出色的外型與內部空間，採用TOYOTA最新家族設計語彙，讓bZ3X消彌不少休旅常有的呆板老氣，尺碼4,600x1,850x1,660mm、軸距2,765mm雖與一般中型休旅差不多，但透過巧妙的空間規劃，車內座椅支援多種機能操作，前排座椅能大角度傾斜打平成躺椅狀態，後排腿部、頭部擁有餘裕可供伸展的超大空間。

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