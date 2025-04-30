TOYOTA新概念休旅「空間更勝RAV4」即將上市！配備更實用還有7人座

▲日前廣汽豐田展出Highlander Active Concept概念車，已準備在今年上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

雖然廣汽豐田並未在4月帶來新一代RAV4雙生車威蘭達，不過卻有款來自漢蘭達Highlander打造的概念休旅引起不少車迷關注，命名TOYOTA Highlander Active Concept的概念車，完成度已接近量產實車，官方表示將會在近期上市！

▲車頂加入行李架，外觀設計加入不少亮點。

定位在RAV4之上，空間、配備更勝RAV4的TOYOTA Highlander，日前推出搶眼的Highlander Active Concept概念車，為了滿足更多戶外休閒的休旅玩家，原廠特別為概念車增加多項的機能套件，為配備空間帶來更實用的規劃。

新車在外型也做了不少變化，TOYOTA招牌的牛頭牌廠徽換成青銅色與外觀呼應，同時水箱護罩、後視鏡等細節經過黑化烤漆處理，另搭配消光黑鋁圈與橘色剎車卡鉗點綴，為Highlander Active Concept外觀帶來更多可看亮點。

TOYOTA Highlander Active Concept已經帶來不少話題關注，廣汽豐田表示，這款全新的概念休旅，將在近期帶來上市好消息。