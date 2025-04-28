TOYOTA再砸8800萬美元「投資美國維吉尼亞廠」！強化油電動力在地生產

圖文／7Car 小七車觀點

豐田汽車北美公司 (Toyota North America, Inc) 近日宣布，將於其位於美國西維吉尼亞州的製造工廠新增 8,800 萬美元投資，用以組裝新一代混合動力車專用的變速驅動系統 (Hybrid Transaxle)。這項投資將使該廠總投資金額突破 28 億美元，展現豐田對美國本土製造的長期承諾及其在電動化領域持續布局的決心。

新一代混合動力變速驅動系統將於 2026 年下半年開始投產，預計未來將應用於豐田及 Lexus 品牌的電氣化車款中。該驅動元件扮演關鍵角色，能夠在引擎、電動馬達與車輪間實現動力無縫切換，對於提升混合動力車的性能與效率具有重要意義。

豐田長期奉行「在地最佳」的營運方針，強調在地生產、在地雇用與在地貢獻。目前，豐田在美國擁有 11 座生產基地，員工總數接近 5 萬人。透過多元電動化策略，豐田期望提供符合不同市場需求的產品選項，並持續為當地社會創造就業機會及經濟價值。

西維吉尼亞廠自 1996 年動工以來，已成為豐田在北美的重要生產據點，目前約有 2,000 名員工，主要負責生產引擎、變速箱及混合動力驅動模組。隨著本次新增投資，該廠將進一步強化其在未來電動車領域的製造能力，為豐田邁向綠色永續交通目標奠定基礎。