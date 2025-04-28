55000元起！台灣特斯拉推「車輛延長保固服務」　交車半年內可買

▲台灣特斯拉推出「Tesla車輛延長保固服務」，只要在交車日6個月內、且里程數少於40,000公里，即可以55,000元起加購延長保固。（圖／資料照，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

台灣特斯拉（Tesla）今（28）日推出「Tesla車輛延長保固服務」，只要在交車日6個月內、且里程數少於40,000公里，即可以55,000元起加購延長保固，將原本4年或8萬公里保固延長至6年或12萬公里。

台灣特斯拉「Tesla車輛延長保固服務」各車型售價

Model 3：55,000 元

Model Y：60,000 元

Model S：81,500 元

Model X：95,000 元

「Tesla車輛延長保固服務」售價依不同車型而定，其中Model 3為55,000元起、最貴的則是Model X的95,000元。這項延長保固與原本保固內容相同，不包括消耗品與保養零件、懸吊定位、外觀保養、減震器、椅套磨損、輪圈、輪胎以及獨立保固的元件（如高壓電池、驅動單元）。

值得注意的是，特斯拉認證中古車、企業用車及租賃車輛不在「Tesla車輛延長保固服務」之內，並且車輛售出後也不可轉移給新車主，但可取消該服務，新車主可另外購買。

▲加購延長保固，可將原本4年或8萬公里保固延長至「6年或12萬公里」，不過並不包括獨立保固的元件（如高壓電池、驅動單元）。