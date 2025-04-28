ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣川崎「首款油電重機」導入喊卡！因1裝置無法符合台灣法規

▲影片來源：Kawasaki Motors

記者林鼎智／綜合報導

Kawasaki Motors Taiwan台崎重車今（28）日於官方臉書宣布，Ninja 7 Hybrid油電重機導入計劃暫停，主因是在原廠「未標配電動車低速警示音裝置」下，無法符合台灣法規要求，只好宣布暫停導入計劃。

▲Ninja 7 Hybrid。（圖／翻攝自Kawasaki）

▲Kawasaki Ninja 7 Hybrid油電重機。（圖／翻攝自Kawasaki）

▲Kawasaki台崎重車宣布Ninja 7 Hybrid油電重機導入計劃暫停，主因是原廠未標配電動車低速警示音裝置，無法符合台灣法規。（圖／翻攝自Kawasaki，以下同）

事實上，Kawasaki在2023年10月發表Ninja 7 Hybrid，除了是全球首款油電重機外，官方也表示該車具有中量級輸出及250c.c.的油耗表現。動力上採451c.c.雙缸引擎（58.3匹）、12匹電動馬達與48V鋰電池組成，具有綜效馬力68.5匹／6.16公斤米扭力的表現，儘管車重來到227公斤，但平均油耗可達25km／L。

Ninja 7 Hybrid也採自排變速箱，在沒有離合器拉桿下可透過按鈕進行換檔，另外也提供Sport Hybrid、Green Hybrid與純電動行駛3種駕駛模式，並且有牽車輔助、e-Boost衝刺功能。

▲Kawasaki Ninja 7 Hybrid油電重機。（圖／翻攝自Kawasaki）

▲Kawasaki Ninja 7 Hybrid油電重機。（圖／翻攝自Kawasaki）

▲Kawasaki Ninja 7 Hybrid油電重機。（圖／翻攝自Kawasaki）

▲Ninja 7 Hybrid油電重機具有中量級動力、250c.c.的油耗表現，採451c.c.雙缸引擎（58.3匹）、12匹電動馬達與48V鋰電池組成，具有綜效馬力68.5匹／6.16公斤米扭力。

台崎重車表示，在經過長時間法規及認證方法對應下，由於Ninja 7 Hybrid沒有標配電動車低速警示音裝置、同時在2026年式也沒有的情況下，無法符合台灣法規，只好暫停該車的導入計劃。

►台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

►3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車機車Kawasaki川崎台崎Ninja 7 Hybrid油電導入低速警示音進口油耗

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【哄睡報告？】爸爸哄寶寶開啟「里長模式」 媽媽在旁笑翻XD

推薦閱讀

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

停車完驚覺「亂入2577神奇派對」　網喊：買樂透！竟釣出一票車主

停車完驚覺「亂入2577神奇派對」　網喊：買樂透！竟釣出一票車主

最新文章

停車完驚覺「亂入神奇派對」　網喊：快買樂透2025-04-28

台灣TOYOTA TOWN ACE發布2召修2025-04-28

台灣特斯拉推「延長保固服務」2025-04-28

台灣川崎首款油電重機導入喊卡2025-04-28

Hyundai IONIQ9獲年度十大內裝2025-04-28

全新「Nissan N7旗艦電動車」開賣2025-04-28

McLaren最強油電超跑雪地測試曝2025-04-28

台灣「新一代BMW M5」車型配備搶先流出2025-04-28

「愛快羅密歐」暖身今年導入台灣2025-04-28

Hyundai公布新一代渦輪油電技術2025-04-28

熱門文章

HONDA「油車入門車」油耗27.13km/L2025-04-28

「LEXUS入門小休旅」今年5月推改款2025-04-27

「愛快羅密歐」暖身今年導入台灣2025-04-28

Nissan「電動休旅5歲了」小改款首度現身2025-04-28

台灣川崎首款油電重機導入喊卡2025-04-28

美式超跑升級版10.3秒加速破320KM2025-04-27

「第6代TOYOTA RAV4」今年要來了2025-04-27

MG「全新入門電動休旅」泰國開賣2025-04-28

韓系越野休旅車變身豪華商用車2025-04-27

Hyundai IONIQ9獲年度十大內裝2025-04-28

相關新聞

Hyundai「7人座電動休旅」獲年度十大內裝設計！台灣今年將導入

Hyundai「7人座電動休旅」獲年度十大內裝設計！台灣今年將導入

McLaren「最強油電超跑」雪地測試曝！1258匹中置後驅即將交付

McLaren「最強油電超跑」雪地測試曝！1258匹中置後驅即將交付

Hyundai公布新一代渦輪油電技術！油耗＆動力更好、首搭旗艦休旅

Hyundai公布新一代渦輪油電技術！油耗＆動力更好、首搭旗艦休旅

HONDA「油車入門車」油耗27.13km／L！滿油可跑1,072公里

HONDA「油車入門車」油耗27.13km／L！滿油可跑1,072公里

韓系越野休旅車「變身豪華商用車」！後座全拆掉創造2250升貨艙空間

韓系越野休旅車「變身豪華商用車」！後座全拆掉創造2250升貨艙空間

讀者迴響

熱門文章

HONDA「油車入門車」油耗27.13km／L！滿油可跑1,072公里

HONDA「油車入門車」油耗27.13km／L！滿油可跑1,072公里

「LEXUS入門小休旅」今年5月推改款！1.5升油電折合新台幣92萬

「LEXUS入門小休旅」今年5月推改款！1.5升油電折合新台幣92萬

「愛快羅密歐」暖身今年導入台灣！4款房車、休旅成導入重點

「愛快羅密歐」暖身今年導入台灣！4款房車、休旅成導入重點

Nissan「電動休旅5歲了」小改款首度現身！外型換新、電池續航將升級

Nissan「電動休旅5歲了」小改款首度現身！外型換新、電池續航將升級

台灣川崎「首款油電重機」導入喊卡！因1裝置無法符合台灣法規

台灣川崎「首款油電重機」導入喊卡！因1裝置無法符合台灣法規

美式超跑瘋狂升級版「10.3秒加速破320KM」！全球最大渦輪榨2031匹

美式超跑瘋狂升級版「10.3秒加速破320KM」！全球最大渦輪榨2031匹

「第6代TOYOTA RAV4」今年要來了！台灣、日本現行款供應將減少

「第6代TOYOTA RAV4」今年要來了！台灣、日本現行款供應將減少

MG「全新入門電動休旅」泰國開賣！魅力不輸MG4折合新台幣71萬

MG「全新入門電動休旅」泰國開賣！魅力不輸MG4折合新台幣71萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366