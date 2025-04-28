台灣川崎「首款油電重機」導入喊卡！因1裝置無法符合台灣法規

▲影片來源：Kawasaki Motors



記者林鼎智／綜合報導

Kawasaki Motors Taiwan台崎重車今（28）日於官方臉書宣布，Ninja 7 Hybrid油電重機導入計劃暫停，主因是在原廠「未標配電動車低速警示音裝置」下，無法符合台灣法規要求，只好宣布暫停導入計劃。

▲Kawasaki台崎重車宣布Ninja 7 Hybrid油電重機導入計劃暫停，主因是原廠未標配電動車低速警示音裝置，無法符合台灣法規。（圖／翻攝自Kawasaki，以下同）



事實上，Kawasaki在2023年10月發表Ninja 7 Hybrid，除了是全球首款油電重機外，官方也表示該車具有中量級輸出及250c.c.的油耗表現。動力上採451c.c.雙缸引擎（58.3匹）、12匹電動馬達與48V鋰電池組成，具有綜效馬力68.5匹／6.16公斤米扭力的表現，儘管車重來到227公斤，但平均油耗可達25km／L。

Ninja 7 Hybrid也採自排變速箱，在沒有離合器拉桿下可透過按鈕進行換檔，另外也提供Sport Hybrid、Green Hybrid與純電動行駛3種駕駛模式，並且有牽車輔助、e-Boost衝刺功能。

▲Ninja 7 Hybrid油電重機具有中量級動力、250c.c.的油耗表現，採451c.c.雙缸引擎（58.3匹）、12匹電動馬達與48V鋰電池組成，具有綜效馬力68.5匹／6.16公斤米扭力。



台崎重車表示，在經過長時間法規及認證方法對應下，由於Ninja 7 Hybrid沒有標配電動車低速警示音裝置、同時在2026年式也沒有的情況下，無法符合台灣法規，只好暫停該車的導入計劃。