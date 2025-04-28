愛快羅密歐「大改款Stelvio休旅」專利圖曝光！純電＋油電通通有

圖文／7Car 小七車觀點

Alfa Romeo 自上回公開第二代 Stelvio 的原型測試車後，近日已有外媒率先公開其專利圖設計，可以更進一步瞭解到該車的外型設計。據了解，第二代 Stelvio 將於 6 月 24 日 Alfa Romeo 成立 115 週年時活動上正式公開，預計將提供油電混動和純電動力，預計 2026 年正式上市。

▲第二代 Alfa Romeo Stelvio 專利圖曝光

在車頭部分，可以看到全新第二代 Stelvio 更有視覺張力，車頭中央依舊保有品牌的三角造型，搭配引擎蓋上的線條以及兩側的燈組，讓視覺重心向中間集中。同時頭燈也改採用時下流行的分離式造型，LED 日行燈位於車頭上半部，下方則是整合遠近光燈組並與進氣口整合一體。

車身側面來看，第二代 Stelvio 軸距明顯較現行款更長，但車身高度更加低扁，車尾改採用更流線的類 Coupe 設計，可進一步降低風阻係數並強化運動感受。輪圈方面換上重新設計的「四葉草」造型；來到車尾，整體造型相較車頭較為飽滿圓潤，後擋風玻璃傾斜角度大，而尾燈與飾板則呈現三角 V 字造型來與車頭水箱罩呼應。

動力系統方面，全新 Stelvio 預計提供油電混合和純電動兩款動力選擇，純電動車型採用雙馬達配置，最大功率有望突破至 679 匹馬力，油電混合動力車型則是將與 Dodge Charger 共享相同的 3.0 升雙渦輪增壓引擎。此外，Alfa Romeo 先前已經透露第二代車型將會持續推出高性能 Quadrifoglio 版本，並換上純電動力系統，最大功率有望超過 1,000 匹馬力。

▲第二代 Alfa Romeo Stelvio 原廠測試車照。