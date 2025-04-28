Hyundai「7人座電動休旅」獲年度十大內裝設計！台灣今年將導入

▲Hyundai IONIQ 9榮獲年度十大內裝設計及使用者體驗殊榮，這款電動7人座休旅也有望在今年導入來台 。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

有望在今年導入來台的Hyundai IONIQ 9旗艦電動休旅，近日也榮獲「2025 Wards 10 Best Interiors & UX」年度十大內裝及使用者體驗評比，IONIQ 9以巧妙的內裝設計、永續材質搭配受青睞，這也是Hyundai車款連續第3年獲選。

2025年Wards十大內裝及UX使用者體驗獎項主要針對車內體驗進行評比，項目包括內裝設計及美觀性、舒適性、材料、組裝及飾板、連接性與資訊娛樂以及ADAS輔助系統等，評估駕駛是否可在不受螢幕、控制按鍵干擾下輕鬆獲得行車資訊。

▲IONIQ 9以豪華性、舒適性及永續材質搭配等獲得評審青睞。



此次Hyundai全尺寸7人座電動休旅IONIQ 9獲選，評審表示IONIQ 9滿足對於豪華家用休旅車的期望，包括先進的內飾設計、流暢線條及永續材質使用，透過設計增添視覺感官，並且座椅相當舒適。

2025 Wards 10 Best Interiors & UX預計在今年6月5日舉行頒獎，Hyundai已連續第3年獲得此殊榮，去年得獎車款為Kona與Santa Fe，2023年則是Palisade。