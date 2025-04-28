McLaren「最強油電超跑」雪地測試曝！1258匹中置後驅即將交付

▲影片來源：McLaren



記者林鼎智／綜合報導

自去年10月發表後，麥拉倫（McLaren）新油電超跑W1最近也帶來好消息，原廠釋出北極圈的雪地測試內容，預料這款限量399台、可合法上路的最強麥拉倫離首批交車也不遠了，競爭對手為Aston Martin Valhalla。

▲麥拉倫公布新油電超跑W1雪地測試，預計距離交車時程不遠了。（圖／翻攝自McLaren，以下同）



麥拉倫W1是在斯堪地那維亞半島進行雪地測試，雖然W1原為賽道取向設計，但原廠仍在極端氣候下測試引擎、變速箱、油電系統，同時也針對被雪堵塞住通風口進行測驗，原廠工程師表示無需擔心。

麥拉倫W1與其他對手不同，採中置引擎後輪驅動設定，測試車搭配倍耐力P Zero Winter 2輪胎，在扭矩導引系統下於雪地上奔馳。動力上搭載MPH-8 4.0升90°V8雙渦輪油電引擎，結合1.4kWh電池、電動馬達與8速DCT雙離合變速箱後，具有綜效馬力1,258匹／136.6公斤米扭力，靜止加速破百只要2.7秒，極速可達350km／h。

▲新W1為麥拉倫可合法上路的最強超跑，全車僅重1,399公斤、限量399台，目前已全數完售。



W1也以Aerocell單體式底盤打造，全車僅重1,399公斤，並具有主動式擾流尾翼、主動式下擾流、主動式底盤控制系統等，售價自210萬美元起，折合新台幣約6,756.3萬元，目前已全數完售。

麥拉倫W1的對手為Aston Martin Valhalla，後者採4.0升V8雙渦輪引擎＋3馬達，綜效馬力達1,079匹／112.2公斤米扭力，雖然輸出較W1小，但靜止加速破百較快，僅需2.5秒，並且限量999台也較多、售價也比W1便宜。