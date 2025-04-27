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Honda「應用AI加速智慧汽車開發」研究獲認可！跨領域協作縮短工時

圖文／7Car 小七車觀點

Honda 近日宣布，該廠的人工智慧研究論文《Dynamic Knowledge Integration in Multi-Agent Systems for Content Inference》獲得國際學習表徵會議（ICLR）2025 的官方工作坊 AgenticAI 採納，並將於 2025 年 4 月 24 日至 28 日在新加坡舉行的會議中進行發表。

▲Honda 的人工智慧研究論文《Dynamic Knowledge Integration in Multi-Agent Systems for Content Inference》獲得國際學習表徵會議（ICLR）2025 的官方工作坊 AgenticAI 採納，並將於 2025 年 4 月 24 日至 28 日在新加坡舉行的會議中進行發表。

此回 Honda 論文的作者包含山本淳（第一作者）、伊藤修（通訊作者）、片桐明彥與小池雄大，皆隸屬於 Honda 數位本部的先進AI策略企劃部。而 ICLR 為全球人工智慧與深度學習領域最具指標性的頂尖會議之一，Honda 此項成果的入選，意味著汽車產業在 AI 創新應用上邁出關鍵一步。

隨著大型語言模型（LLMs）技術的快速進展，人工智慧已逐步滲透進產品開發流程。尤其在汽車開發領域，從駕駛性能、安全科技到車艙舒適度等，各項目標需仰賴不同專業領域的知識融合與協作。傳統上，這樣的整合仰賴跨部門團隊透過無數次討論、協調與共識建構來實現。然而，單一 AI 代理雖能應對廣泛議題，但在處理高度專業、跨領域的問題時，常面臨理解斷層與整合困難。

為解決此問題，本田的研究團隊提出「多代理 AI 系統」（Multi-Agent AI Systems）的新架構，讓多個擁有不同專業知識的 AI 代理模擬現實中的開發團隊運作，透過協作、討論與意見整合來共同解決問題。研究結果顯示，這種多代理系統在背景知識建構、問題解決方案的生成準確度，以及整體輸出穩定性上，皆優於傳統的單一代理 AI 系統。

研究同時深入探討了四種代理間討論的方式，包括去中心化（Decentralized）、中心化（Centralized）、分層式（Layered）與共享記錄池（Shared Pool）。其中最受矚目的，是「去中心化」討論方式，其靈感來自 Honda 內部深植已久的企業文化「Waigaya」，代表鼓勵跨階層、自由且熱烈討論的開放式溝通方式。研究指出，去中心化模式最能自然地融合不同觀點，進而產生創新與共識，這也是本次論文獲得 ICLR 官方工作坊青睞的關鍵之一。

對於未來應用前景，Honda 表示，這套多代理 AI 系統有潛力成為下一代智慧產品開發工具。透過模擬具備專業知識的工程師討論流程，不僅能提升協作效率，更有望縮短開發週期，加快創新落地。Honda 也計畫持續擴展此技術至更多專業領域，並將其逐步導入內部開發流程中，進一步推動汽車產品開發進化。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Honda本田AI人工智慧汽車新車

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