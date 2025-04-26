賓士AMG釋出「新4門轎跑」預告！6月亮相、馬力上看1000匹





▲賓士釋出新車預告，很可能是新一代AMG GT 4-door預告，將在6月亮相。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

北美賓士（Mercedes-Benz）近日於官方臉書釋出預告，表示將有一輛AMG超級轎跑將在今年6月登場。儘管官方尚未明說，但外界認為新車將是重新設計的AMG GT 4-door，以迎戰小改款後的保時捷Taycan及奧迪e-tron GT。

在推出CLA、EQE、EQS後，賓士AMG部門也打算推出新車，從預告中可看到該車有著流線身形、甚至預告文字中也以「Something big is Coming」有大事要來了，並給出今年6月亮相的資訊，十足吊人胃口。

外界預測這款新車就是新一代AMG GT 4-door，同時預計今年底前投入量產，目前已確定新車將搭載賓士AMG.EA新開發的電動車平台，並且成為AMG首搭車型，後續也會將此科技下放至其他車款，最大馬力則有望來到1,000匹。

現行版賓士AMG GT 4-door共有GT43 4Matic、GT63 S E-Performance兩車型，售價分別為579萬、1,194萬，其中GT43採3.0升直列6缸渦輪+48V輕油電，最大馬力達367匹／51公斤米；而GT63 S E-Performance則是4.0升V8 PHEV雙渦輪油電動力，綜效輸出達843匹／149.9公斤米扭力。

▲現行款AMG GT 4-door共有43與63兩車型，售價分別為579萬、1,194萬。