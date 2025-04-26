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福斯「大陸專屬3款概念車」上海車展亮相！加速電動化配備AI自駕

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 正式在上海車展上一口氣發表三款針對當地所開發的新世代電動車，分別是一汽-大眾 ID. AURA、上汽大眾 ID. ERA和大眾安徽 ID. EVO。根據官方介紹，以這三款概念車為基礎概念打造的新世代量產車型都將配備具備 AI 智慧的高級自動駕駛系統。

三款全新的概念車由中德團隊共同打造，進一步演繹了品牌針對中國大陸市場專屬設計語言，並清晰地呈現出各家合資企業的差異化風格。三款概念車的設計以獨特的燈光特徵和車身線條彰顯各自獨一無二的個性，同時不乏品牌鮮明的辨識度。

ID. AURA 概念車勾勒出一汽-大眾未來的產品風格，塑造「活力」、「年輕」和「家庭」的設計。ID. ERA 體現上汽大眾未來的車型，將以「大氣」、「簡約」和「硬朗」為核心設計元素。而大眾安徽的 ID. EVO 概念車則延續「不拘一格」、「大膽」和「前衛」的核心理念，讓 Volkswagen 的設計風格更為豐富，無縫融入消費者多元化生活。

ID. AURA 將是 Volkswagen 首款基於 CMP 平台的純電概念車，該平台是針對中國大陸市場專屬研發，為中小型新能源車型帶來更多的彈性與可拓展性。這款概念車採用動感流暢的空氣力學外觀設計，車身比例運動，姿態極富張力。楔形線條從前燈延伸至側窗下方，與犀利的肩線銜接並向後伸展至充滿力量感的後輪眉，進一步強化了動態觀感。ID. AURA 所採用的「淡紫微風（Lilac Breeze）」車身噴漆能隨著視角變化呈現多層次紫色漸變，營造出沉浸式的視覺體驗。內裝集極簡美學與實用功能於一身，流暢的線條與柔和的飾面烘托出雅緻舒適的座艙氛圍。

ID. AURA 概念車還搭載新一代智慧網聯 CEA 架構，支援 L2++ 高階駕駛輔助系統，搭配 AI 虛擬助理可學習車主喜好，搭配全新可自訂的作業系統，讓每一次互動都如智慧型手機般快速、順暢、易於操作。

ID. ERA 概念車是品牌首款增程式全尺寸休旅概念車，展現穩重大氣、優雅姿態。車身輪廓造型流暢、線條簡潔，展現現代美學風格。側面上揚的特徵腰線引領視線向後延展，而貫穿式前燈條進一步彰顯出車身寬度。外觀選用富有層次的灰色調，將冷調的藍色與溫暖的色彩點綴相結合，靈感源自冷峻現代建築與溫暖氛圍交融所產生的平衡，帶來恰如歸家般的溫馨。車內空間寬敞且舒適，採用六人座佈局，第二排配備“行政座椅”，副駕駛則設有“女王座椅”，營造出同級間的豪華質感。

ID. ERA 概念車還配有主動進氣系統 (Active Air Intake) 與燃油增程器，這款概念車能達到超過 1,000 公里 (CLTC 規範) 的綜合續航力，真正消除里程焦慮。

ID. EVO 概念車定位全尺寸純電 SUV，專為追求多元生活的都會年輕用戶打造。車身外觀活力十足、大膽前衛且充滿感性表現力。短前懸與長後懸設計配合寬大輪拱，打造出極具侵略的姿態。車身線條簡潔有力，富有雕刻感的車身型面銜接著輕微下壓的車頂輪廓，塑造出運動而富有未來感的設計語言。足球元素被應用在輪圈設計上，為概念車注入了更多趣味與活力。車身「峽灣藍(Fjord Blue)」配色靈感來自北極光，可隨光線變化呈現多層次的藍色光暈，而車身中央金色燈光中線貫連內外。車頭與車尾共整合 100 多個可控式 LED 燈，可調整動態燈語，兼具精緻感與趣味性。

D. EVO 概念車的純電續航里程可達 700 公里 (CLTC 規範)，並支援 800V 超充。這款概念車還配備全新一代 Gen X 方向盤，可方便操作車用服務、L2++ 導航駕駛輔助等功能，讓駕駛更平穩、更安全。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Volkswagen福斯IDEVOERAAURA全尺寸電動休旅車SUV汽車新車上海車展

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