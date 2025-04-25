ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「敞篷版Defender」睽違10年再現！手工打造、V8動力還比賓利貴

▲Classic Defender V8 Soft To。（圖／翻攝自Defender）

▲Land Rover經典車部門推出Classic Defender V8 Soft Top，以2012-2016的Defender 90為基礎，睽違10年帶來敞篷版Defender。（圖／翻攝自Defender，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Land Rover Classic經典車部門近日推出Classic Defender V8 Soft Top，該車以2012-2016年的Defender 90為基礎，同時也品牌睽違10年推出的「敞篷版Defender」，不過售價也不菲，自195,000英鎊起（折合新台幣843萬），提供1年無限里程保固，不但比Defender OCTA貴，也超越了賓利Bentayga。

每輛Classic Defender V8 Soft Top都由原廠經典車工程師手工打造，參照OEM標準化生產，具有耐用性、豪華性與出色性能。選配也相當多元，像是提供多達49種車色、2種引擎蓋形式、4種引擎蓋顏色及4種軟頂敞篷顏色等，並且除了保留經典的敞篷繫緊綁帶、可從側面／後方拉鏈捲起固定外，也提供更多固定點。

▲Classic Defender V8 Soft To。（圖／翻攝自Defender）

▲Classic Defender V8 Soft To。（圖／翻攝自Defender）

▲Classic Defender V8 Soft Top保留經典的敞篷繫緊綁帶，標配16吋鋼圈更是十分相襯。

輪胎標配16吋Wolf鋼圈、泥地胎，不過也可選配18吋Sawtooth輪圈；另外也提供5種單色或8種雙色皮革內飾，其他還可客製化衝浪板架、葡萄酒冷卻器等。動力上則搭載5.0升V8汽油引擎、8速ZF手自排變速箱，具有最大馬力405匹／52.5公斤米扭力，可在5.6秒完成靜止加速破百、極速171km／h。

另外，Classic Defender V8 Soft Top也換上專屬設定的懸吊系統，包括彈簧鋼性、Eibach防傾桿、Bilstein登減震筒皆經過測試開發，同時煞車系統也升級Alcon 4活塞卡鉗，前碟達335mm、後碟為300mm。

▲Classic Defender V8 Soft To。（圖／翻攝自Defender）

▲Classic Defender V8 Soft To。（圖／翻攝自Defender）

▲Classic Defender V8 Soft To。（圖／翻攝自Defender）

▲動力搭載5.0升V8引擎，最大馬力405匹，要價不菲、並提供1年不限里程保固。

►台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

►3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車Land RoverDefenderClassicSoft Top敞篷英國客製化V8

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

回娘家幫忙無聊開監視器　見尪抓倉鼠懟鏡頭報平安超可愛XD

推薦閱讀

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

「敞篷版Defender」睽違10年再現！手工打造、V8動力還比賓利貴

「敞篷版Defender」睽違10年再現！手工打造、V8動力還比賓利貴

最新文章

「敞篷版Defender」睽違10年再現2025-04-25

「奧地利重機品牌」宣布暫時停產2025-04-25

Honda「新GT電動轎跑」亮相2025-04-25

TOYOTA「高級版RAV4」6月推改款2025-04-25

Nissan全新「N7旗艦電動房車」發表2025-04-25

現代百萬有找「國產跨界休旅」5月上市2025-04-25

賓士經典越野車G-Class推復古版2025-04-25

速霸陸車外氣囊保護行人＆單車騎士2025-04-25

杜卡迪全新V2引擎重機登台2025-04-24

Nissan「電動版Altima」量產喊卡2025-04-24

熱門文章

現代百萬有找「國產跨界休旅」5月上市2025-04-25

TOYOTA「全新入門7人座休旅」現身2025-04-24

「大改款TOYOTA RAV4」即將現身2025-04-24

賓士經典越野車G-Class推復古版2025-04-25

速霸陸車外氣囊保護行人＆單車騎士2025-04-25

TOYOTA「高級版RAV4」6月推改款2025-04-25

台灣福斯「改款新Golf」上市2025-04-24

BMW「最強M5房車」搶先直擊2025-04-24

鴻海百萬有找跨界電動車現場開箱2025-04-23

TOYOTA全新「跨界中型休旅」現身2025-04-22

相關新聞

獄中調情畫面曝！女警「辣扭電臀熱舞」色誘囚犯　高層怒調查

獄中調情畫面曝！女警「辣扭電臀熱舞」色誘囚犯　高層怒調查

奧地利KTM重機「二度宣布暫時停產」！供應商缺料、但反而是好事

奧地利KTM重機「二度宣布暫時停產」！供應商缺料、但反而是好事

Honda「新GT電動轎跑」亮相！運動扮相、車內滿滿多達6螢幕

Honda「新GT電動轎跑」亮相！運動扮相、車內滿滿多達6螢幕

媽死後3天！兒整理遺物發現彩券　對獎中80萬元感動：最後禮物

媽死後3天！兒整理遺物發現彩券　對獎中80萬元感動：最後禮物

賓士經典越野車「G-Class推限量復古版」！致敬1980初代只有460輛

賓士經典越野車「G-Class推限量復古版」！致敬1980初代只有460輛

讀者迴響

熱門文章

現代百萬有找「國產跨界休旅」5月上市！配備車型流出鎖定TOYOTA神車

現代百萬有找「國產跨界休旅」5月上市！配備車型流出鎖定TOYOTA神車

TOYOTA「全新入門7人座休旅」現身！搭載1.5升油電今年上市

TOYOTA「全新入門7人座休旅」現身！搭載1.5升油電今年上市

「大改款TOYOTA RAV4」即將現身！最新預測外型曝光　導入家族化設計

「大改款TOYOTA RAV4」即將現身！最新預測外型曝光　導入家族化設計

賓士經典越野車「G-Class推限量復古版」！致敬1980初代只有460輛

賓士經典越野車「G-Class推限量復古版」！致敬1980初代只有460輛

速霸陸推「車外安全氣囊」保護行人＆單車騎士！日規森林人首波搭載

速霸陸推「車外安全氣囊」保護行人＆單車騎士！日規森林人首波搭載

TOYOTA「高級版RAV4」6月日本推改款！外觀換新、導入油電新車型

TOYOTA「高級版RAV4」6月日本推改款！外觀換新、導入油電新車型

106.8萬！台灣福斯「改款Golf外觀更帥」上市　新GTI、Golf R驚喜現身

106.8萬！台灣福斯「改款Golf外觀更帥」上市　新GTI、Golf R驚喜現身

上海車展／BMW「最強M5」實車直擊！新影音系統、全景顯示功能登場

上海車展／BMW「最強M5」實車直擊！新影音系統、全景顯示功能登場

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366