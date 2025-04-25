「敞篷版Defender」睽違10年再現！手工打造、V8動力還比賓利貴

▲Land Rover經典車部門推出Classic Defender V8 Soft Top，以2012-2016的Defender 90為基礎，睽違10年帶來敞篷版Defender。（圖／翻攝自Defender，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Land Rover Classic經典車部門近日推出Classic Defender V8 Soft Top，該車以2012-2016年的Defender 90為基礎，同時也品牌睽違10年推出的「敞篷版Defender」，不過售價也不菲，自195,000英鎊起（折合新台幣843萬），提供1年無限里程保固，不但比Defender OCTA貴，也超越了賓利Bentayga。

每輛Classic Defender V8 Soft Top都由原廠經典車工程師手工打造，參照OEM標準化生產，具有耐用性、豪華性與出色性能。選配也相當多元，像是提供多達49種車色、2種引擎蓋形式、4種引擎蓋顏色及4種軟頂敞篷顏色等，並且除了保留經典的敞篷繫緊綁帶、可從側面／後方拉鏈捲起固定外，也提供更多固定點。

▲Classic Defender V8 Soft Top保留經典的敞篷繫緊綁帶，標配16吋鋼圈更是十分相襯。



輪胎標配16吋Wolf鋼圈、泥地胎，不過也可選配18吋Sawtooth輪圈；另外也提供5種單色或8種雙色皮革內飾，其他還可客製化衝浪板架、葡萄酒冷卻器等。動力上則搭載5.0升V8汽油引擎、8速ZF手自排變速箱，具有最大馬力405匹／52.5公斤米扭力，可在5.6秒完成靜止加速破百、極速171km／h。

另外，Classic Defender V8 Soft Top也換上專屬設定的懸吊系統，包括彈簧鋼性、Eibach防傾桿、Bilstein登減震筒皆經過測試開發，同時煞車系統也升級Alcon 4活塞卡鉗，前碟達335mm、後碟為300mm。

▲動力搭載5.0升V8引擎，最大馬力405匹，要價不菲、並提供1年不限里程保固。