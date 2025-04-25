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Honda「新GT電動轎跑」亮相！運動扮相、車內滿滿多達6螢幕

▲本田燁GT 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda於上海車展推出電動子品牌「燁」第2款車，車名為燁GT，將由東風本田（左圖）、廣汽本田（右）生產 。（圖／翻攝自Hond，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）於上海車展針對「燁」系列推出第2款新車GT，屬於中大型電動轎跑，將由東風本田、廣汽本田生產。Honda新燁GT強調駕駛樂趣、具有未來感的外型設計，同時也強調在地化技術結合，導入DeepSeek AI人工智慧技術。

外觀上，這款4門電動轎跑具有橫貫式燈條設計，並在頭燈造型上做出區隔，同時在引擎蓋、車頂也有黑化處理，並且換上新款H廠徽、電子車外後視鏡，搭配斜背式車尾線條、壓尾擾流設計，充滿動感氛圍。

▲本田燁GT。（圖／翻攝自Honda）

▲本田燁GT。（圖／翻攝自Honda）

▲本田燁GT 。（圖／翻攝自Honda）

▲本田燁GT 。（圖／翻攝自Honda）

▲兩家大陸合資企業在燁GT的外觀上有些區別，不過都強調運動氛圍。

座艙則充滿許多螢幕，加上車外電子後視鏡顯示螢幕、空調面板、儀表板、中控螢幕與副駕資訊螢幕，使燁GT車內共多達6螢幕之譜。另外也支援OTA遠端韌體更新、DeepSeek AI，並且與Momenta共同開發進階駕駛輔助系統。

動力方面雖然尚未公布，但以先前的S7／P7來看，將有單馬達後驅、雙馬達全驅設定，電池將採用寧德時代的LFP磷酸鐵鋰電池，其中單馬達車型具有50:50車重分配，最大馬力達272匹，雙馬達版本則有望來到476匹。

▲本田燁GT 。（圖／翻攝自Honda）

▲本田燁GT 。（圖／翻攝自Honda）

▲加上電子後視鏡螢幕、副駕乘客座螢幕及空調面板等，使本田燁GT車內共多達6螢幕。

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關鍵字：汽車電動轎跑Honda本田廣汽東風上海車展4門GT寧德時代

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