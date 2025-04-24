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Nissan「電動版Altima」量產喊卡！轉攻電動休旅、與Infiniti共用

▲2025美規Nissan Altima捨棄2.0升VC Turbo引擎 。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan證實取消「電動版Altima」的生產計劃，將專注在電動SUV休旅車型上，圖為Altima。（圖／翻攝自Nissan，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Nissan（日產）在停產Altima、Maxima後，原本打算推出2款電動房車取代，不過最新消息傳出，Nissan也取消電動房車的量產計畫，在「面對現實」下將專注休旅車款。

據了解，原訂由Nissan密西西比州Canton工廠負責的電動房車計劃，在原廠評估房車市場萎縮後，確定終止生產計劃；不過有內部消息透露，Nissan將改為生產2款跨界電動休旅，專注在SUV車型上。

▲Nissan X-Trail傳出有意導入新Outlander油電動力！（圖／翻攝自Nissan、三菱）

▲雖然取消電動房車量產計畫，但Nissan將轉攻電動休旅車型，其中一款尺碼將與X-Trail相當，圖為X-trail。

至於新電動休旅的內部代號為PZ1L，預計車身尺碼將與Rogue（台灣車名為X-trail）差不多。另一款電動休旅則會較晚到來，內部代號PZ1K，可望與Xterra看齊，主打粗獷越野風格，並且將和Infiniti共享平台、零件，預計在2028年投入量產。

Nissan新電動休旅將採用全新平台，該電動車平台可涵蓋休旅、房車甚至是中小型皮卡車款，屆時也會搭載成本較親民的電池模組，提供具有競爭力的價格優勢。

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關鍵字：汽車電動房車休旅NissanAltimaMaximaEVX-trail量產Infiniti取消

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