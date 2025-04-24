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賓士宣布「2026起導入電子線控方向盤」！德國車廠首家採用手感更好

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 在 4/22 宣布，將自 2026 年起成為首家在量產車中導入「Steer-by-Wire 電子線控轉向」系統的德國車廠。

▲Mercedes-Benz 在 4/22 宣布，將自 2026 年起成為首家在量產車中導入「Steer-by-Wire 電子線控轉向」系統的德國車廠。

Steer-by-Wire 電子線控轉向系統與傳統機械轉向系統最大的差異，在於駕駛者的轉向指令將透過電子訊號傳遞至前輪，而不再依賴方向盤與前輪之間的機械連接。Mercedes-Benz 表示，透過電子訊號控制，轉向反應更加快速直接，駕駛手感更為靈敏，同時也帶來更寧靜、穩定的行車體驗。無需反覆轉動方向盤或重新換手握持，可讓停車與低速行駛變得更輕鬆。

▲Steer-by-Wire 電子線控轉向系統與傳統機械轉向系統最大的差異，在於駕駛者的轉向指令將透過電子訊號傳遞至前輪，而不再依賴方向盤與前輪之間的機械連接。

技術層面上，Steer-by-Wire 電子線控轉向系統由方向盤端的「轉向回饋單元」（SFU）與前輪端的「轉向機構單元」（SRU）構成，依據車速與行駛狀況即時傳輸訊號，並模擬 Mercedes-Benz 車系貫有的轉向回饋手感。Steer-by-Wire 電子線控轉向系統也可依據路況來調整轉向比例，搭配最高 10 度的後軸轉向系統來確保穩定性與靈活度。Mercedes-Benz 宣稱，即便取消了傳統的轉向力回饋機構，該廠仍透過模型演算與輪胎回正力道來還原真實路感。

▲Steer-by-Wire 電子線控轉向系統由方向盤端的「轉向回饋單元」（SFU）與前輪端的「轉向機構單元」（SRU）構成，依據車速與行駛狀況即時傳輸訊號，並模擬 Mercedes-Benz 車系貫有的轉向回饋手感。

實用性方面，Steer-by-Wire 電子線控轉向系統因少去方向盤與轉向機構間的物理連結，設計師得以打造更扁平的方向盤，不僅讓駕駛艙視野更開闊，也讓上下車更為便利。未來搭配高度自動化駕駛系統，駕駛人甚至能擁有更舒適自在的坐姿，重新定義行車時的空間與姿態。個人化方面，Steer-by-Wire 電子線控轉向系統可依據車主喜好設定不同轉向特性，甚至在同一車系下提供不同風格的轉向手感，滿足不同駕駛需求。

▲Steer-by-Wire 電子線控轉向系統因少去方向盤與轉向機構間的物理連結，設計師得以打造更扁平的方向盤，不僅讓駕駛艙視野更開闊，也讓上下車更為便利。

安全方面，Steer-by-Wire 電子線控轉向系統設有完整的冗餘架構，包括雙重訊號傳輸路徑、雙倍執行元件、高精度感測器及高效能控制單元，確保無論任何情況下車輛仍保有轉向能力。即使發生極端故障情境，也能透過 ESP 電子穩定系統控制車輪個別煞車，配合後輪轉向維持車輛橫向導引能力。

Mercedes-Benz 針對該廠 Steer-by-Wire 電子線控轉向系統進行超過 100 萬公里的測試與驗證，以便朝向實用化邁進，該廠指出，未來此技術有望支援車內「沉浸式遊戲」等創新應用，7Car<小七車觀點> 也將持續追蹤最新的技術消息，敬請鎖定。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士Steerbywire電子線控轉向方向盤汽車新車

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