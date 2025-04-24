Hyundai發表「新一代油電動力系統」！性能表現更強油耗再降低

圖文／7Car 小七車觀點

韓國汽車大廠 Hyundai 宣布推出新世代混合動力系統，憑藉這項先進的動力系統，原廠有信心在混合動力市場站穩市場根基。

▲Hyundai 在「Next-Gen Hybrid System Tech Day」活動上推出新世代油電混合動力技術。

Hyundai 在「Next-Gen Hybrid System Tech Day」活動上推出了這項先進系統，重點介紹了全新混合動力技術，這將改善未來集團旗下產品的駕駛和擁車體驗，帶來以客戶為中心的優勢。

新世代混合動力系統採用兩組整合式馬達的新型變速箱，可靈活地與多種內燃機搭配，進而優化多種車型的性能和燃油效率。此外，新世代混合動力系統還加入多項以電氣化為重點的技術，以提高駕駛性能、精緻度和乘坐舒適度。

Hyundai Group 執行副總裁兼電動推進測試中心負責人 Dong Hee Han 表示，我們開發了一種創新的新型混合動力系統，將我們長期積累的引擎、變速箱和混合動力系統開發經驗與我們世界一流電動車所應用的電氣化技術相結合。我們將繼續開發創新技術，在向電動車過渡的過程中積極利用電氣化能力，為客戶提供卓越的電氣化性能。

全新開發的變速箱搭載最新的 P1 電動馬達，負責處理啟動、電池能量產生和能量分配以輔助推進。變速箱的 P2 驅動馬達負責推進和再生煞車，這項整合式雙馬達可提高動力、性能和燃油效率，同時實現平穩換檔並降低噪音和震動，帶來更精緻的駕駛體驗。

此變速箱可靈活地與集團產品線中的內燃機搭配，提供從最低 100 PS 範圍到中 300 PS 範圍的系統輸出，可廣泛應用於從小型車到大型車輛。

第一款採用新世代混合動力系統將採用新開發的 2.5 升渦輪增壓汽油引擎，增強現行 2.5 升渦輪增壓汽油引擎的設計和控制技術，提高本身的最大效率，未來也推出新一代搭載 1.6 升渦輪汽油引擎的混合動力系統。

新世代混合動力系統將 2.5 升引擎的啟動和發電任務重新分配給新增加的 P1 馬達，可讓渦輪動力系統減少了功率損失，結合引擎內部增強的汽缸和針對混合動力優化的循環設定，讓燃油效率再次得到提升。

通常，引擎曲軸旋轉 2 圈，完成進氣、壓縮、點火、排氣四個工作項目循環。而 2.5升渦輪增壓混合動力系統則採用“過膨脹循環”，在壓縮過程中有意延遲進氣門關閉，以降低氣缸內混合氣體的有效壓縮比，同時在燃燒過程中保持較高的膨脹比。該技術降低了混合壓縮過程中的功耗，同時提高燃燒後產生的能量，進而提升了引擎效率。此外，優化後的活塞設計和增大的燃油噴嘴也提升了燃燒速度，穩定燃燒並抑制爆震，進一步提高了引擎效率。

圍繞著 P1+P2 並聯結構和內燃機的改進，燃油效率和動力性能得到提高，同時實現了更平穩的換檔和更完善的動力系統。透過將 P1 馬達直接連接到引擎，該系統可縮短引擎啟動時間。精確控制引擎負荷以及 P1、P2 馬達的驅動力，確保引擎在高效率區間運作，並提高燃油效率。

甫推出的美規全新 Palisade 所搭載的 2.5 升渦輪增壓汽油混合動力系統，最高燃油效率為 14.1km/L，最大綜效輸出功率為 334 匹馬力，最大扭力為 460 牛頓米，與 2.5 渦輪增壓汽油車型相比，燃油效率提高約 45%，最大扭力為 19%。

新一代 1.6 升渦輪增壓汽油混合動力車型相比上一代車型，應用在中型 SUV 當中燃油效率提升 4% 以上，系統最大扭力輸出由 367 牛頓米提升至 380 牛頓米，加速反應也得到提升。

此外，透過 P1 馬達納入主動換檔控制 (ASC) 換檔邏輯，系統實現了比以前更快、更平穩的換檔性能。增強對引擎離合器的控制，進一步減少了從電動車模式切換時引擎接合所需的時間。P1 馬達也用於減少引擎在空轉時電池充電時的震動和轟鳴聲，增進內裝的精緻度。

除了推出新世代混合動力系統之外，Hyundai Group 還將整合先進的電氣化技術，以提高新型混合動力車的性能、效率和競爭力。

Hyundai Group 還展示了一系列以電氣化為重點的技術，包括電動全輪驅動 (e-AWD)、電氣化車輛運動控制 (e-VMC 2.0)、e-Handling 2.0、電氣化操控輔助 (e-EHA 2.0)、e-Ride 2.0、智慧模式、V2L 和智慧再生煞車等。

e-AW D系統在搭載該技術的車輛上，在後軸增加了 P4 驅動馬達，原廠計劃提供 e-AWD 和傳統機械 AWD，根據車款定位和市場需求提供最佳的全輪驅動配置。

e-VMC 2.0 適用於搭載 e-AWD 的混合動力車款，透過前後驅動馬達的獨立扭力控制來提升駕駛穩定性和乘坐舒適度。

e-Handling 2.0 透過獨立控制前後馬達，在相反方向上施加扭力來降低車輛的重心，進而增強轉彎時的防側傾能力。原有的 e-Handling 系統透過單馬達加速和減速控制提升行駛穩定性和響應能力，而 2.0 版本則提供了更精細的控制，善了駕駛體驗。

e-EHA 2.0 是一種緊急轉向輔助技術，利用車輛雷達和攝影機感應器來偵測潛在的正面碰撞。當駕駛員突然轉向時，它會透過對前後馬達的精確煞車控制來改進規避動作。特別是在緊急轉向後，e-EHA 2.0 透過使用前馬達進行向前推進，同時煞車後馬達來降低車輛重心，減少側傾並提高穩定性。

e-Ride 2.0 主要是減少通過減速條穿越時的垂直運動，在車輛遇到減速條進入和退出時對前後馬達進行反向控制來改變車輛重心的變化，減少俯仰和彈跳運動。

此外，新世代混合動力系統的 V2L 功能可提供 3.6 kW 的最大輸出功率，與電動車類似，允許使用者為外部電器和個人 3C 設備充電和供電。V2L 可以在引擎運轉時連續使用，也可以在引擎不運轉時處於停留模式。與新世代混合動力系統一起推出的其他新技術還包括分層預測控制 (HPC) 和智慧再生製動，這兩項技術均能提高燃油效率。

HPC 透過預測行車路線和道路狀況來最佳地控制電池電量，選擇沿途最佳的駕駛模式 (例如電動、混合動力、再生煞車模式等)，以提高燃油效率。智慧型再生煞車根據導航數據和與前方車輛的距離自動施加最佳再生煞車力，減少煞車踏板輸入並透過再生煞車增加電池電量，以進一步提高燃油效率。

Hyundai Group 計劃將新型混合動力變速箱與系統，應用在輸出功率從 100 PS到 300 PS 的各種引擎，推出多元化混合動力車陣容。隨著系統輸出的範圍不同，未來新世代油電混合動力系統陣容將從三種型號增加到五種，最新的 2.5 渦輪增壓混合動力系統已經率先應用在最新的 Palisade 上，該系統未來也將應用於 Hyundai、Kia 的其他車型。

該集團計劃於 2026 年推出後輪驅動的 2.5 升渦輪混合動力系統，並計劃透過此動力系統應用於主要車型，逐步將混合動力技術擴展到 Genesis 豪華品牌。