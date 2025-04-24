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Mazda「全新跑旅EZ-60」正式發表！續航可跑1,300公里　今年進軍歐洲

▲Mazda EZ-60上海車展發表！今年也將進軍歐洲市場。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda EZ-60上海車展發表！今年也將進軍歐洲市場。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

醞釀已久、曝光多次的Mazda EZ-60跑旅如期在上海車展發表，現場也帶來更詳細的EZ-60規格資訊，由Mazda與大陸長安汽車合作的新能源全新休旅，成為今年Mazda新車重頭戲！

▲Mazda EZ-60上海車展發表！今年也將進軍歐洲市場。（圖／翻攝自Mazda）

▲大陸稱為EZ-60，而歐洲今年會以Mazda CX-6e上市。

Mazda EZ-60延續品牌「魂動」設計語彙，車身線條流暢，結合跑旅緊湊、低趴風格，展現出動感與優雅兼具的外觀。車頭採用分離式頭燈設計，並搭配發光廠徽與貫穿式燈條，提升辨識度。車側配備隱藏式車門把手，整體造型動感十足。

▲Mazda EZ-60上海車展發表！今年也將進軍歐洲市場。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda EZ-60提供2種動力規格。

EZ-60基於長安汽車EPA平台打造，提供電動板與增程2種版本。電動車搭載單馬達，電池容量68.8kWh，馬力258匹，續航里程可達600公里；增程式版本則搭配1.5升自然進氣引擎作為發電機，搭載28.4 kWh電池組，繳出218 匹綜效馬力輸出，總續航里程來1,300公里。

▲Mazda EZ-60上海車展發表！今年也將進軍歐洲市場。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda EZ-60上海車展發表！今年也將進軍歐洲市場。（圖／翻攝自Mazda）

▲新車數位座艙搶眼，中央擁有26.45吋液晶螢幕，左右兩側螢幕結合車外的電子後視鏡。

EZ-60配置五花八門的電子配備，以AR-HUD抬頭顯示取代傳統儀錶，中間更有超大的26.45吋液晶螢幕，並號稱有5K清晰畫質，而由於車外並未配置傳統後視鏡，以電子數位化取代，因此車內左右兩側配有顯示螢幕。其空間表現也相當出色，基本具有350L行李廂容積，座椅傾倒後可達2,036L之譜。

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關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電EZ-60

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