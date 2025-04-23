MG「全新超霸氣休旅」上海車展直擊！小改款Cyberster同步亮相

▲MG於上海車展發表CyberX概念休旅與小改款Cyberster。（圖／記者林鼎智攝）

記者徐煜展／綜合報導

MG也沒缺席4月23日開幕的上海車展，《ETtoday車雲》現場直擊重點新車，MG原廠首發CyberX越野概念休旅，前衛設計與智慧科技為主打，象徵著MG品牌在電動化與年輕化戰略上的又一重大里程碑。

▲CyberX採用方正外型設計，並強調強悍的越野能力。

CyberX延續MG近年來的「Cyber」系列風格，採用極具侵略感的外觀線條，融合跑格與越野元素。車頭大面積發光LOGO與貫穿式LED燈條，強化科技辨識度；車側則以低風阻設計結合隱藏式車門把手，展現出濃厚未來感；車尾設計靈感來自太空艙，並搭載動態光影尾燈，視覺效果強烈。

▲續航力預估700公里左右。

CyberX基於上汽集團最新純電平台打造，將提供後驅與四驅版本，續航力預估可達CLTC 700公里。頂規車型預計搭載雙馬達，破百加速可望進入4秒內達成，展現MG對性能與續航兼備的追求。

▲小改款Cyberster質感更好，配色更豐富，電池續航提升。

現場也同步展示小改款Cyberster雙門電動跑車，新Cyberster帶來10大有感升級，包含全新車色、內裝配色、新增舒適配備、強化底盤操控、智慧輔助系統等，同時也針對電池續航作提升，續航力分別有501、502、580公里。