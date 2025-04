輝達黃仁勳加持「鴻海Model B電動車」預告現身！暖身國產上市今年見

▲台北國際車用電子展明天開幕!鴻海將大秀電動車肌肉陣容。(圖/翻攝自鴻海)

記者徐煜展/綜合報導

台北國際車用電子展將在4月23~26日於南港展覽館開幕,鴻海也將為全台車迷帶來各種五花八門的全新電動車作品,且還是一舉涵蓋多種熱門級距,而今年將國產上市的Model B自然是重點中的重點,現場還將有輝達黃仁勳加持的Model B電動車現身,可見AI教父黃仁勳對Model B也有極高興趣!

▲黃仁勳於2023年鴻海科技日曾為納智捷n7留下親筆簽名。(圖/資料照)

▲Model C、Model B電動車都讓黃仁勳印象深刻。

輝達黃仁勳挺鴻海電動車已經不是第一次,2023年鴻海科技日也對Model C(納智捷n7)相當稱讚,並留下親筆「To Young and my Friend at Foxconn,Beautiful and Amazing」祝福鴻海納智捷n7。

當時首度亮相的Model B,其前衛、俏麗的外型,也讓黃仁勳留下深刻印象,當時台上與黃仁勳合影的Model B電動車,也會出席明天的台北國際車用電子展。

▲Model B將是2025年國產電車新黑馬,有望再度挑戰百萬內。

隨著Model B出席台北國際車用電子展,其實也在為今年的上市開始暖身,量產Model B將搭載58kWh電池,具有230匹/34.6公斤米扭力表現;去年亮相還有雙馬達4驅性能版,預料馬力有望來到300匹以上,續航力則在NEDC 500公里以上。