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輝達黃仁勳加持「鴻海Model B電動車」預告現身！暖身國產上市今年見

▲台北國際車用電子展明天開幕！鴻海將大秀電動車肌肉陣容。（圖／翻攝自鴻海）

▲台北國際車用電子展明天開幕！鴻海將大秀電動車肌肉陣容。（圖／翻攝自鴻海）

記者徐煜展／綜合報導

台北國際車用電子展將在4月23～26日於南港展覽館開幕，鴻海也將為全台車迷帶來各種五花八門的全新電動車作品，且還是一舉涵蓋多種熱門級距，而今年將國產上市的Model B自然是重點中的重點，現場還將有輝達黃仁勳加持的Model B電動車現身，可見AI教父黃仁勳對Model B也有極高興趣！

▲台北國際車用電子展明天開幕！鴻海將大秀電動車肌肉陣容。（圖／翻攝自鴻海）

▲黃仁勳於2023年鴻海科技日曾為納智捷n7留下親筆簽名。（圖／資料照）

▲台北國際車用電子展明天開幕！鴻海將大秀電動車肌肉陣容。（圖／翻攝自鴻海）

▲Model C、Model B電動車都讓黃仁勳印象深刻。

輝達黃仁勳挺鴻海電動車已經不是第一次，2023年鴻海科技日也對Model C（納智捷n7）相當稱讚，並留下親筆「To Young and my Friend at Foxconn,Beautiful and Amazing」祝福鴻海納智捷n7。

當時首度亮相的Model B，其前衛、俏麗的外型，也讓黃仁勳留下深刻印象，當時台上與黃仁勳合影的Model B電動車，也會出席明天的台北國際車用電子展。

▲台北國際車用電子展明天開幕！鴻海將大秀電動車肌肉陣容。（圖／翻攝自鴻海）

▲Model B將是2025年國產電車新黑馬，有望再度挑戰百萬內。

隨著Model B出席台北國際車用電子展，其實也在為今年的上市開始暖身，量產Model B將搭載58kWh電池，具有230匹／34.6公斤米扭力表現；去年亮相還有雙馬達4驅性能版，預料馬力有望來到300匹以上，續航力則在NEDC 500公里以上。

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