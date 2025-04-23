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「TOYOTA全新轎跑」全球首發！空間豪華更勝Camry、LEXUS ES

▲TOYOTA bZ7上海車展亮相！準備今年上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA bZ7上海車展亮相！準備今年上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA新車在上海車展大展拳腳，昨日才有一汽豐田的bZ5，今日4月23日輪到廣汽豐田出招，帶來全新矚目的bZ7全新4門轎跑，該車不僅擁有帥氣的流線，更是大陸豐田與華為合作，共同開發先進的數位座艙系統。

▲TOYOTA bZ7上海車展亮相！準備今年上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA bZ7上海車展亮相！準備今年上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA bZ7空間尺碼優於油車Camry，用料水準更是超越現行款的LEXUX ES。

TOYOTA全新bZ7車頭設計採用熟悉的家族式造型，以搶眼的雙C造型頭燈呈現，採用流線型轎跑式設計，溜背車頂結合俐落的線條，整體視覺效果兼具動感與優雅。車輛定位為中型電動轎車，鎖定市場上的小米SU7、特斯拉Model 3。

▲TOYOTA bZ7上海車展亮相！準備今年上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA bZ7上海車展亮相！準備今年上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲碩大的中控液晶螢幕吸睛，與華為展開深度合作。
在智慧科技方面，bZ7與華為展開深度合作，搭載全新一代智慧座艙系統。該系統基於先進的晶片技術打造，支援多區域語音控制、AI人臉識別、手勢操控等功能，大幅提升用車體驗。

一汽豐田、廣汽豐田都與智慧自動駕駛企業Momenta共同研發的L2++級智慧駕駛系統，車輛搭載多達29個感測器，包括126線雷射雷達。系統可實現高速與城市道路的ACC、以及自動停車等多場景應用。

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