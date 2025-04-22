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台北市300支↑「智能充電樁上線」！EVOASIS隨插即充技術助攻

▲▼（業配）EVOASIS台北市公有充電樁上線記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市政府與EVOASIS共同在台北市8大行政區公有停車場設置超過300支AC智能充電樁。（圖／記者周宸亘攝）

記者張慶輝／台北報導

台北市政府與電動車充電龍頭品牌EVOASIS源點科技在4／22宣布，台北市8大行政區共超過300支AC智能充電樁正式啟用，服務範圍涵蓋了大安、中山、中正、內湖、文山、松山、信義與南港等多處熱門公有停車場，而且這些充電樁都俱備了全台首創的「AC隨插即充」功能，僅需1次註冊就能享有便捷直覺的充電體驗，完全免去繁瑣的操作流程，預期能有效提高市民換購電動車的意願。

▲▼（業配）EVOASIS台北市公有充電樁上線記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市交通局長謝銘鴻（中）表示，新設置的AC智能充電樁讓電動車主使用更便利，環保局長徐世勳（右）指出充電樁普及率提高才能讓民眾更有意願改用低碳的電動車。（圖／記者周宸亘攝）

台北市交通局長謝銘鴻受訪時提到，目前台北市已有超過2.4萬輛電動車，而且還在持續增加當中，這次EVOASIS帶來的AC智能充電樁，為車主帶來的便利性十分有感，未來台北市政府會持續以交通部訂定的2%比例推動充電設施普及；環保局長徐世勳也表示，交通運具佔台北市碳排放量比例的20%，只有充電樁普及率提高，才會讓民眾更有意願改用低碳的電動車，這也是台北市府各局處與民間業者不斷努力的方向。

▲▼（業配）EVOASIS台北市公有充電樁上線記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲EVOASIS副董事長鄭旭捷表示為了讓自己與廣大電動車主更便利，所以才能搶先一步於其他品牌之前推出AC隨插即充服務。（圖／記者周宸亘攝）

被問到為何能成為率先推出AC隨插即充的領導品牌，EVOASIS副董事長鄭旭捷笑著說「因為我們創辦團隊都是電動車車主」，過去曾有插了槍卻忘記啟動充電的尷尬經驗，為了讓自己與廣大車主更便利，所以EVOASIS在率先其他品牌於快充站導入隨插即充技術後，也搶先一步於AC智能充電樁上實現此功能，鄭旭捷還強調「目前此技術是台北公有停車場獨家享有」，讓台北市民都能享受到最新科技。

▲▼（業配）EVOASIS台北市公有充電樁上線記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲電動車主僅需完成註冊與綁定後，插上充電槍系統就會自動完成驗證開始充電，並且在結束充電後自動計費付款。（圖／記者周宸亘攝）

過去一般的AC充電樁大多需要透過手機App繁瑣操作、或感應卡等方式才能啟動充電，如果在手機訊號不佳的地下室、又或是忘記攜帶感應卡，那就只能「望樁興嘆」無法充電；而EVOASIS此次推出的AC隨插即充服務，僅需完成註冊與綁定，未來使用台北市公有停車場設置的AC智能充電樁時，只要插上充電槍，系統就會自動完成驗證開始充電，並在結束充電後自動計費付款，使用更直覺方便，另外系統也會隨時偵測充電車格是否被油車佔用並自動舉發，配合EMS能源管理系統有效分散負載，創造出優質的充電環境。

▲台北市300支↑「智能充電樁上線」！EVOASIS隨插即充技術助攻。（圖／記者張慶輝攝）

▲EVOASIS是全台最大、也是唯一能提供完整解決方案的電動車充電品牌龍頭。（圖／記者張慶輝攝）

作為國內最大電動車充電品牌，EVOASIS是全台唯一能提供家用與商用空間充電樁規劃設置、綿密DC快充與AC充電網路、國道服務區與各大公有停車場充電服務的營運商，營運槍頭超過1,100支並持續增加當中，不僅與多個車廠品牌結盟合作，也是知名賣場、百貨集團與台灣中油的合作夥伴。

關鍵字：EVOASIS源點科技電動車充電充電站台北市公有停車場綠洲汽車快充慢充ACDC

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