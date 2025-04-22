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比預售降1萬！台灣現代「新Tucson L」101.9萬起上市、再增1車型

▲Hyundai Tucson L小改款實車照 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Hyundai Tucson L公布正式售價，包括汽油入門GLT-A車型及渦輪油電GLTH-C皆較預售降價1萬，另外也新增GLTH-C Premium車型，標配AVM環景影像、BVM盲區顯影輔助。（圖／資料照，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai總經銷南陽實業今（22）日公布Tucson L正式售價，其中入門1.6升汽油GLT-A車型與渦輪油電GLTH-C車型皆比預售價降1萬元，另外也新增GLTH-C Premium車型，標配AVM環景影像系統、BVM盲區顯影輔助（市價5萬元），使Tucson L全車系共達6車型，入手門檻自101.9萬起。

Hyundai Tucson L正式售價 
汽油渦輪 
GLT-A：101.9萬（比預售降1萬） 
GLT-B：112.9萬（不變） 
Turbo hybrid渦輪油電
GLTH-A：113.9萬（不變） 
GLTH-B：123.9萬（不變） 
GLTH-C：130.9萬（比預售降1萬）
GLTH-C Premium：134.9萬（新增車型、增AVM環景影像系統、BVM盲區影像輔助

新 Tucson L 延續「Parametric Dynamics」參數化動感設計語彙，重新雕塑更銳利的車頭造型，採隱藏式LED日行燈、新款水箱護罩與前後保桿、19吋幾何切削鋁圈，並新增「隕石灰」，營造未來感的外觀風貌。

▲Hyundai小改款Tucson L GLT-B試駕 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Hyundai小改款Tucson L GLT-B試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲小改款Tucson L換上新的車頭樣貌，新增隕石灰車色。

新Tucson L座艙採國產唯一雙12.3吋全曲面數位儀表、中控螢幕，換上旋鈕式SBW線傳排檔，搭配全新內裝設計，讓整體質感更提升；中高階車型搭載6.6吋觸控式空調介面、Qi手機無線充電裝置，其他還有BOSE音響、雙前座電動調整座椅、IMS駕駛座記憶功能、全景式電動玻璃天窗等。

▲Hyundai小改款Tucson L GLT-B試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Hyundai Tucson L小改款實車照 。（圖／記者林鼎智攝）

▲座艙採雙12.3吋儀表、中控螢幕，中高階車型更搭載6.6吋觸控式空調介面。

動力上共有1.6升汽油渦輪、1.6升渦輪油電，前者搭配7速DCT雙離合自手排變速箱，具有最大馬力180匹／27公斤米扭力；而Turbo Hybrid渦輪油電車型則搭配電動馬達、1.48kWh鋰電池及6速手自排變速箱，具有綜效230匹／35.7公斤米扭力，平均油耗21km／L。

▲Hyundai小改款Tucson L GLT-B試駕 。（圖／記者林鼎智攝） ▲Hyundai小改款Tucson L GLT-B試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Tucson L共有1.6升汽油渦輪、1.6升渦輪油電兩種動力選擇。

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