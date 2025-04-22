納智捷n7推「75萬公里電池保固」！油車RAV4換電車每年最多省15萬元

▲納智捷n7歡慶車主累積1億公里里程，推出多項優惠與延長保固。（圖／翻攝自納智捷）

記者徐煜展／綜合報導

台灣國產電動車代表納智捷n7，全台n7車主見證超過1億公里的綠色足跡，為地球環保貢獻，納智捷原廠響應今年世界地球日「Our Power, Our Planet」，特別推出「O n7 e of Taiwan」活動，包含有感的原廠延長保固與各項優惠！

▲自用車主最高享10年保固，而營業車主可達到75萬公里。

全新活動包含4大主軸，車主專屬「年度貢獻影片」、「LuxShop線上商城限時活動」、「《電池Care+》延保計劃」、「E智算」了解換購從油車換電車n7可以省多少錢。

納智捷推出業界首創電動車電池延保尊榮方案，提供自用車最高10年20萬公里，營業用車最高8年75萬公里的電池保固服務（適用車型：5人純粹版、5人亮點版、7人亮點版）。營業車主即日起到6/30為止，亦有機會透過格上租車入主n7指定車型享特殊優惠電池延長保固1年、10萬公里。

▲新推出油車換電車試算成本服務，即可幫消費者推算油車與電車開銷。

納智捷首次發表了台灣史上最大規模的電動車真實使用數據，讓累積超過一年的 n7全體車主雲端大數據，幫還在觀望油車轉電車的消費者試算，以RAV4為例，以營業用車主每日平均約200公里行駛里程來看，使用n7 一年，相較於油車RAV4約可省下將近15萬元；油電RAV4動力則能省下逾10萬元。

事實上，有超過60% 的n7車主沒有安裝家用充電樁，過去一年n7車主平均每週快充1次，68%充電行為大多落在平日，搭配隨插即充功能，也不必擔心假日在充電站人擠人。

▲LuxShop商城1:43模型車限量開賣。

另還有專屬年度貢獻影片，n7車主，只要登入且完成車牌綁定，系統將會自動生成你的專屬影片，為你計算你的碳排貢獻度。

LuxShop針對「n7 1:43合金模型車」限時限量開賣，活動期間透過LuxShop購買模型車，即享免運返點活動。