鴻海國產「百萬有找Model B」上路今年開賣！7人座MPV本周一同亮相

▲鴻海Model B無偽裝上路測試！準備在今年開賣了。（圖／翻攝自鴻海）

記者徐煜展／綜合報導

《ETtoday車雲》日前曾捕獲到鴻海Model B偽裝測試車，如今官方終於撕下偽裝上路測試，很明顯量產Model B已在最後籌備階段，預計今年以納智捷n5命名將成為繼n7之後第3款百萬有找國產電動車！

▲Model B設計年輕、科技感十足，配色更比n7來得鮮豔。

鴻海Model B未來以納智捷n5量產上市，比起n7傳統的休旅造型，Model B訴求更年輕、時尚的緊湊跨界風格，精緻的外觀與俏麗的配色，也能吸引到不少女性消費者，車頭、車尾都採用辨識度相當高的一體式貫穿燈組，門把採用隱藏式設計，爭取更好的空氣力學發展。

▲繼n7、MG4之後，Model B量產有望再挑戰百萬有找。

Model B車長4,320mm、軸距2,800mm，其單馬達後驅版本，將搭載58kWh電池，具有230匹／34.6公斤米扭力表現；去年亮相還有雙馬達4驅性能版，預料馬力有望來到300匹以上，續航力則在NEDC 500公里以上。

▲內裝用料講究，前方配有數位儀錶，兩側方向盤按鍵處採用黑色烤漆提升質感。

售價上，以目前納智捷n7參考，n7普通版99.9萬起，而日前推出的大電池長續航開價119.9萬起，Model B今年上市價格帶預計與n7相近，屆時將成為第3款百萬內的國產電動車再掀話題。

▲Model B、美規Model C、7人座MPV Model D本周現身台北南港。

本周4月23～26日的台北國際車用電子展，鴻海預計展出3款新車供車迷一睹為快，除了即將上市的Model B外，還有進軍北美的美規Model C，以及7人座MPV Model D一同現身！