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MG「全新7人座休旅」實車現身！採2.0升渦輪＋四驅今年印度上市

▲全新MG Majestor撕下偽裝為今年上市作最後暖身。（圖／翻攝自《indiacarnews》）

▲全新MG Majestor撕下偽裝為今年上市作最後暖身。（圖／翻攝自《indiacarnews》）

記者徐煜展／綜合報導

今年1月印度車展亮相就令人驚豔的MG全新Majestor休旅，近來已在印度進行最終測試，撕下偽裝的Majestor休旅不僅霸氣十足，還具備四驅越野能力，以及3排7人座空間！

▲Majestor將成為印度MG旗艦休旅代表。（圖／翻攝自MG）

▲Majestor將成為印度MG旗艦休旅代表。（圖／翻攝自MG）

MG Majestor全新7人座休旅其實來自大通Maxus D90，而印度將以貼牌方式以MG Majestor對外溝通上市，其車長來到5,046mm，軸距超過3米，成為印度MG尺碼最大的休旅作品，將直接取代MG Gloster旗艦地位。

▲Majestor將成為印度MG旗艦休旅代表。（圖／翻攝自MG）

▲Majestor將成為印度MG旗艦休旅代表。（圖／翻攝自MG）

▲新車預計採用2.0升柴油渦輪，並提供四驅配置。

Majestor採非乘載式底盤平台，具有強悍的越野能力，2.0升4缸柴油渦輪，提供215匹馬力、48.9公斤米扭力，可選擇後驅、四驅配置。外型採越野休旅常見的方正設計，碩大方形的水箱護罩相當醒目，搭配19吋鋁圈，整體設計相當有特色！

車尾取消MG廠徽Logo，特別以超大的Majestor排列字母鋪陳，雖底盤、技術資源都與Maxus D90共享，不過Majestor在外型下了不少心思，就是要與Maxus D90作出更多區別差異。

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關鍵字：MGHSHector休旅車跨界SUV渦輪柴油Majestor

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