「大改款TOYOTA RAV4」即將現身！最新預測外型曝光　導入家族化設計

▲第6代RAV4外型再度引起車迷討論。（圖／翻攝自Youtube@Evren Özgün Spy Sketch）

記者徐煜展／綜合報導

剛開幕的上海車展，TOYOTA新車大軍都有相同的特徵，不論電動車、油車都是採用來自Prius、Camry等最新家族化設計，這也讓即將問世的第6代RAV4再度引起車迷討論，事實上，從TOYOTA近幾年新車走向，已經不難猜測下一代RAV4真面目！

▲豐田近期新生代車款，均是採用家族化設計，擁有顯眼的C字型頭燈組。（圖／翻攝自TOYOTA）

上海車展廣汽豐田、一汽豐田帶來全新bZ5與bZ7電動房車，而展場上Camry、Crown、bZ3X等近期新車，都能發現豐田新生代車款都有著相似的特徵，車頭都採用象徵性的C字型頭燈組，細長的搭配融合貫穿式設計，日夜間都有極高的辨識度，用在下一代RAV4上，自然也幫RAV4帶來更多看點。

▲下一代RAV4車尾也將納入TOYOTA、LEXUS特徵的一體式貫穿尾燈。

下一代RAV4車尾也預期導入一體式的貫穿尾燈，日本已在最終測試，預期今年就有第6代RAV4好消息，值得一提的是，日前大陸市場曾流出RAV4雙生車新一代Wildlander照片，但相當可惜的是，下一代Wildlander並未如期現身上海車展，因此推測下一代Wildlander與RAV4將會在合適的時間點一同現身。

新一代TOYOTA RAV4預約今年發表，將有基本的2.5升油電與PHEV，同時大陸市場的Wildlander將導入Camry、LEXUS ES的2.0升油電，有了最新2.0升油電加持，讓產品更有市場競爭力。