TOYOTA「全新入門7人座休旅」現身！搭載1.5升油電今年上市

▲TOYOTA Urban Cruiser Hyryder 7人座車型首度被捕捉！（圖／翻攝自《indiacarnews》）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA、Suzuki緊密的合作關係，日前Suzuki Grand Vitara已經有全新7人座開始測試，而TOYOTA也有意推出雙生車，將以Urban Cruiser Hyryder推出7人座版本，TOYOTA版本的Urban Cruiser Hyryder 7人座也在日前於印度測試被捕獲（連結）！

▲TOYOTA Urban Cruiser Hyryder目前僅有5人座車型，將在今年延伸推出7人座版本。（圖／翻攝自TOYOTA）

TOYOTA Urban Cruiser Hyryder、Suzuki Grand Vitara互為雙方合作的作品，而這2款車型都將推出全新的7人座車型，未來在印度市場對手會有MG Hector Plus、Hyundai Alcazar，車長預估有4.6米左右，而軸距2米6與RAV4接近。

▲全新7人座將採用1.5升油電。

Urban Cruiser Hyryder最早於2022年問世，其尺碼介於Yaris Cross、Corolla Cross之間，擁有1.5升自然進氣與1.5升油電2種規格，而開始測試的全新7人座將以1.5升油電為主，預計今年於印度發表上市。