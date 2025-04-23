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Lexus「大改款ES」實車直擊！流線外型　新增2.0油電、電動動力

▲Lexus ES大改款發表。（圖／記者林鼎智攝）

▲Lexus大改款ES於上海車展發表，除了既有2.5升油電動力外，也新增2.0升油電動力（ES300h），並且提供350e、500e電動車。（圖／翻攝自Lexus、記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Lexus全新第8代ES於上海車展亮相，此次大改款以LF-ZC概念車為靈感，換上流線設計，另外也導入最新2.0升油電動力系統與純電動力，油電共有ES300h、ES350h，而電動車則有ES350e、ES500e，為這款日系豪華房車帶來更多戰力。

新Lexus ES車長5,140mm、車寬1,920mm、高1,555mm（電動車為1,560mm），軸距則比改款前增加80mm來到2,950mm，搭載GA-K平台，提供油電、BEV電動兩種動力，原廠也調整ES比例，搭載雙L型頭燈、L型尾燈及可發光廠徽字樣，營造出寬大、動態視覺，同時車色高達7種，其中也新增新款SOU藍塗裝。

▲Lexus ES大改款發表。（圖／記者林鼎智攝）

▲Lexus ES大改款發表。（圖／記者林鼎智攝）

▲Lexus ES大改款發表。（圖／記者林鼎智攝）

▲新ES外型更加流線動感，採雙L型頭燈，橫貫式尾燈中央也採可發光廠徽字樣。

座艙則以Tazuna概念為主，採12.3吋不規則儀表，並具有全景天窗、Mark Levinson音響等，另外也提供4款內裝顏色，包括青竹色、白色等。

▲Lexus ES大改款 。（圖／翻攝自Lexus）

▲座艙為雙12.3吋佈局，儀表採不規則設計。

動力上除了2.5升油電外（ES350h、201匹），也新增2.0升油電動力（197匹），皆搭配CVT電子無段變速箱，提供前驅、4驅選擇。至於首度進軍豪華電動車的ES350e（單馬達前驅）、ES500e（雙馬達4驅），則分別具有224匹、342匹最大馬力，續航力分別為685公里、610公里，可在30分鐘完成10-80%充電。

▲Lexus ES大改款發表。（圖／記者林鼎智攝）

▲ES300h搭載集團2.0升油電動力，具有197匹最大馬力。

▲Lexus ES大改款 。（圖／翻攝自Lexus）

▲ES350e採單馬達前驅，具有224匹、685公里續航力。

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