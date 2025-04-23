福斯「全新AI自動駕駛輔助」大陸發表！具備自我學習可對應複雜環境

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen集團日前宣佈將於 2025 年上海車展正式發表首套自主開發的人工智慧自動駕駛輔助系統 (ADAS)。這套由合資公司 CARIZON 打造的系統，特別針對中國大陸複雜的交通環境設計，具備自我學習能力，並能提供最高達 Level 2++ 的輔助駕駛功能，為日後邁向 Level 3 乃至更高階段鋪路。Volkswagen 計畫於今年內率先在中國大陸市場推出搭載該系統的 Volkswagen 品牌車款，並自 2026 年起擴展至中國大陸專屬的 Compact Main Platform (CMP) 車型，讓高階駕駛輔助技術更易於普及。

根據 Volkswagen 指出，目前已有四分之一中國大陸新登記車輛配備 Level 2 高速駕駛輔助系統，預計 2030 年將有八成以上車輛升級至 Level 2+，而具備城市與高速雙場景輔助能力的 Level 2++ 則預估佔比達 75%。此次發表的 ADAS 系統由 Volkswagen 旗下軟體部門 CARIAD 與當地的 Horizon Robotics 公司合資成立的 CARIZON 共同開發，結合德中技術優勢，超過 500 名工程師歷時 18 個月完成，展現技術進展與市場應變能力。

該系統的關鍵在於 CARIZON 所開發的 AI 資料平台「GAIA」，每日可從每輛測試車中蒐集多達 2TB 數據，總測試行駛距離達 10 萬公里。GAIA 能以六倍效率進行資料分析，並將 AI 模型驗證週期縮短至原本的二十分之一，快速生成並驗證大量真實場景。這使 ADAS 系統具備預判式駕駛能力，能在危險情況發生前即時應對，提升行車安全性與舒適性。

隨著新一代智慧電動車的發展，Volkswagen 也宣布至 2027 年前將在中國大陸推出超過 20 款純電或新能源車型，2030 年前則計畫達成 30 款純電車的產品布局。此次在上海車展中，Volkswagen 與 Audi 兩大品牌將同步展出專為中國大陸市場打造的下一代智慧電動車，強化集團在電動化與智慧化領域的本土創新實力。