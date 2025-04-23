ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福斯「全新AI自動駕駛輔助」大陸發表！具備自我學習可對應複雜環境

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen集團日前宣佈將於 2025 年上海車展正式發表首套自主開發的人工智慧自動駕駛輔助系統 (ADAS)。這套由合資公司 CARIZON 打造的系統，特別針對中國大陸複雜的交通環境設計，具備自我學習能力，並能提供最高達 Level 2++ 的輔助駕駛功能，為日後邁向 Level 3 乃至更高階段鋪路。Volkswagen 計畫於今年內率先在中國大陸市場推出搭載該系統的 Volkswagen 品牌車款，並自 2026 年起擴展至中國大陸專屬的 Compact Main Platform (CMP) 車型，讓高階駕駛輔助技術更易於普及。

Volkswagen 於中國大陸發表全新 AI 自動駕駛輔助系統

根據 Volkswagen 指出，目前已有四分之一中國大陸新登記車輛配備 Level 2 高速駕駛輔助系統，預計 2030 年將有八成以上車輛升級至 Level 2+，而具備城市與高速雙場景輔助能力的 Level 2++ 則預估佔比達 75%。此次發表的 ADAS 系統由 Volkswagen 旗下軟體部門 CARIAD 與當地的  Horizon Robotics 公司合資成立的 CARIZON 共同開發，結合德中技術優勢，超過 500 名工程師歷時 18 個月完成，展現技術進展與市場應變能力。

該系統的關鍵在於 CARIZON 所開發的 AI 資料平台「GAIA」，每日可從每輛測試車中蒐集多達 2TB 數據，總測試行駛距離達 10 萬公里。GAIA 能以六倍效率進行資料分析，並將 AI 模型驗證週期縮短至原本的二十分之一，快速生成並驗證大量真實場景。這使 ADAS 系統具備預判式駕駛能力，能在危險情況發生前即時應對，提升行車安全性與舒適性。

隨著新一代智慧電動車的發展，Volkswagen 也宣布至 2027 年前將在中國大陸推出超過 20 款純電或新能源車型，2030 年前則計畫達成 30 款純電車的產品布局。此次在上海車展中，Volkswagen 與 Audi 兩大品牌將同步展出專為中國大陸市場打造的下一代智慧電動車，強化集團在電動化與智慧化領域的本土創新實力。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Volkswagen福斯AI自動駕駛輔助人工智慧ADAS汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

康橋學校成年禮嚴重車禍！7學生遭撞...1人重傷

推薦閱讀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

2472.7萬起！勞斯萊斯「Ghost小改款」抵台　雙渦輪V12引擎經典延續

2472.7萬起！勞斯萊斯「Ghost小改款」抵台　雙渦輪V12引擎經典延續

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

全新義大利重機品牌「Fantic正式登陸台灣」！紅／黃牌4車型當先發

全新義大利重機品牌「Fantic正式登陸台灣」！紅／黃牌4車型當先發

最新文章

福斯全新AI自動駕駛輔助大陸發表2025-04-23

台北市300支↑智能充電樁上線2025-04-22

輝達黃仁勳加持「鴻海Model B電動車」預告現身2025-04-22

現代新Tucson L 101.9萬起上市2025-04-22

TOYOTA全新「跨界中型休旅」現身2025-04-22

納智捷n7推「75萬公里電池保固」2025-04-22

台灣「BMW X3休旅」將推性能特仕車2025-04-22

MG「全新7人座休旅」實車現身2025-04-22

Nissan「大改款旗艦8人座休旅」發表2025-04-22

鴻海國產「百萬有找Model B」上路今年開賣2025-04-22

熱門文章

TOYOTA全新「跨界中型休旅」現身2025-04-22

鴻海國產「百萬有找Model B」上路今年開賣2025-04-22

輝達黃仁勳加持「鴻海Model B電動車」預告現身2025-04-22

納智捷n7推「75萬公里電池保固」2025-04-22

台灣「BMW X3休旅」將推性能特仕車2025-04-22

福斯全新AI自動駕駛輔助大陸發表2025-04-23

「TOYOTA入門小車」配備不陽春2025-04-21

BMW「最強原型車」秀實力2025-04-22

現代新Tucson L 101.9萬起上市2025-04-22

台灣「改款新Volvo XC90」車型預售價曝光2025-04-21

相關新聞

鴻海旗下京鼎「23日暫停交易」：有重大訊息待公布

鴻海旗下京鼎「23日暫停交易」：有重大訊息待公布

台北市300支↑「智能充電樁上線」！EVOASIS隨插即充技術助攻

台北市300支↑「智能充電樁上線」！EVOASIS隨插即充技術助攻

比預售降1萬！台灣現代「新Tucson L」101.9萬起上市、再增1車型

比預售降1萬！台灣現代「新Tucson L」101.9萬起上市、再增1車型

小草瘋傳「賴清德、蕭美琴親密接觸」深偽片　刑事警察局介入調查

小草瘋傳「賴清德、蕭美琴親密接觸」深偽片　刑事警察局介入調查

探討人工智慧與人腦思維差異　AI教父辛頓：我們其實沒那麼理性

探討人工智慧與人腦思維差異　AI教父辛頓：我們其實沒那麼理性

讀者迴響

熱門文章

折合新台幣58萬！TOYOTA全新「跨界中型休旅」全球首發　空間更勝RAV4

折合新台幣58萬！TOYOTA全新「跨界中型休旅」全球首發　空間更勝RAV4

鴻海國產「百萬有找Model B」上路今年開賣！7人座MPV本周一同亮相

鴻海國產「百萬有找Model B」上路今年開賣！7人座MPV本周一同亮相

輝達黃仁勳加持「鴻海Model B電動車」預告現身！暖身國產上市今年見

輝達黃仁勳加持「鴻海Model B電動車」預告現身！暖身國產上市今年見

納智捷n7「營業車75萬公里電池保固」！油車RAV4換電車每年最多省15萬元

納智捷n7「營業車75萬公里電池保固」！油車RAV4換電車每年最多省15萬元

較基本款少44萬！台灣「BMW X3休旅」將推性能特仕車　5月上市

較基本款少44萬！台灣「BMW X3休旅」將推性能特仕車　5月上市

福斯「全新AI自動駕駛輔助」大陸發表！具備自我學習可對應複雜環境

福斯「全新AI自動駕駛輔助」大陸發表！具備自我學習可對應複雜環境

折合新台幣僅23萬！「TOYOTA入門小車」配備不陽春　油耗35.2km／L

折合新台幣僅23萬！「TOYOTA入門小車」配備不陽春　油耗35.2km／L

「BMW最強原型車」秀實力！攀54度陡坡破紀錄、具全新電控系統

「BMW最強原型車」秀實力！攀54度陡坡破紀錄、具全新電控系統

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366