BMW首間「沉浸式體驗概念店」開幕！時尚單品、2性能勁旅展演

▲BMW全新品牌概念店「FREUDE by BMW」開幕，座落信義區A19，該概念店也是品牌首間以沉浸式體驗為主打造。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／台北報導

BMW全新品牌概念店「FREUDE by BMW」今（24）日開幕，新概念店位於台北信義區A19，並且是首間以「沉浸式體驗」打造，現場除了展出BMW X3 M50、M2 Coupe兩款性能勁旅外，還包括原廠Life Style精品區、互動體驗區，提供流行服飾、風格飾品等時時尚單品，重新定義BMW品牌移動美學。

▲現場展演BMW X3 M50與BMW M2 Coupe，未來也會有更多新車將在此展示。



FREUDE在德語中具有喜悅、開心的意思，作為BMW品牌在台首間沉浸式概念店，「FREUDE by BMW」以流動的光線、極簡設計為主，透過銀灰、米白、藍色等色彩交錯，以光影營造出節奏分明且舒適的氛圍，透過天然材質與冷冽金屬元素，在充滿科技工藝的氛圍中帶來以人為本的精神。

▲另外也設有Life Style原廠精品區，包括服飾、單品配件、模型等。



「FREUDE by BMW」全新概念店未來將依不同主題打造多元展示空間，並定期舉辦品牌講座、車主專屬活動、護肚體驗等。原廠也特別為BMW風格愛好者規劃專屬休憩空間，將與多間餐廳如Buttered Flour、BRUN不然、TEN THOUSAND攜手推出的期間限定餐點。

BMW也推出開幕活動，「FREUDE by BMW」全新概念店開幕期間，消費滿新台幣3,000元整即可獲贈BMW M原廠1:41迴力車1台。

▲「FREUDE by BMW」全新概念店也有互動體驗區，問答中也包括許多品牌經典歷史故事，像是：貓王最愛BMW的車款（BMW 507）、BMW Isetta是由哪裡設計等。



【BMW全新品牌概念店 - FREUDE by BMW】展出資訊

地點: 台北信義A19 (台北市信義區松壽路22號)

營業日期: 2025年4月24日起至2025年7月8日 (實際開放日依照現場為主)

營業時間: 每日11:00至22:00