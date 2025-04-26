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致敬勞斯萊斯、邁巴赫？大陸「尊界S800」攜手華為進軍豪華車市場

▲尊界S800 。（圖／翻攝自尊界）

▲尊界S800搭載華為平台，進軍豪華級距，各項設計上也有邁巴赫、勞斯萊斯的影子。（圖／翻攝自尊界，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

大陸江淮汽車集團與華為攜手推出尊界（Maextro）S800，主打進軍超豪華品牌市場，在去年發表後也釋出更多消息。尊界S800直言不諱的以勞斯萊斯、邁巴赫為啟發，可以說致敬意味濃厚，不過售價也比致敬對象便宜。

尊界S800車長5,480mm、車寬2米、車高1,536mm，軸距達3,370mm，比邁巴赫S-Class長10mm，軸距則短了25mm，搭載華為的第2代途靈龍行平台，具有先進科技，像是車外數位後視鏡、AI智慧語音助理、Level 3駕駛輔助系統等。

▲尊界S800 。（圖／翻攝自尊界）

▲尊界S800 。（圖／翻攝自尊界）

▲尊界S800外觀與勞斯萊斯一樣採雙色塗裝，輪圈則與邁巴赫同樣採「大餅輪」，車內甚至也有星光頂棚，目前已開放預訂。

尊界S800外觀與勞斯萊斯一樣採雙色塗裝，輪圈則與邁巴赫同樣採「大餅輪」，至於車頭則採垂直排列的頭燈造型，搭配雙C型日行燈、格柵網狀的下氣壩營造霸氣視覺；座艙為4座配置，設有星空頂篷、2張獨立後排座椅（具有電調、腿托）等，座椅中央以頂級皮革、木質控制台區分，還有香檳櫃、後座娛樂系統等。

動力數據尚未公布，售價預估落在100-150萬人民幣，折合新台幣約446-670萬，目前已開放預訂，訂金為2萬人民幣（折新台幣約9萬）。

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